Kako si letos poenostaviti plačevanje na Hrvaškem in se izogniti nepotrebnemu stresu?

Hrvaška že vrsto let ostaja ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij Slovencev. Bližina, domačnost, številni otoki in raznolika obala so razlogi, da se tja vsako poletje odpravi na tisoče družin, parov in posameznikov. Toda dopust na hrvaški obali danes ni več takšen, kot je bil pred leti.

Cene nastanitev, gostinskih storitev in drugih turističnih storitev so v zadnjih sezonah opazno zrasle, zato številni dopustniki še pozorneje načrtujejo svoje stroške. Pri tem pa ne gre le za to, koliko bomo porabili, temveč tudi za to, kako bomo vse organizirali.

Poleg namestitve in goriva je treba urediti še cestnine, parkiranje, trajektne vozovnice ali druge prevoze. Za vsako od teh storitev pogosto uporabljamo drugo spletno stran, aplikacijo ali prodajno mesto. A obstaja tudi preprostejša možnost: večino najpogostejših stroškov, povezanih s potovanjem po Hrvaški, je danes mogoče urediti kar prek ene aplikacije.

Foto: Aircash / Pexels

Večina dopustnikov uporablja več različnih sistemov za plačila

Predstavljajte si povsem običajen scenarij. Z družino se odpravljate na dopust na Hvar. Pred odhodom preverite, ali je na vaši napravi ENC dovolj dobroimetja za vožnjo po hrvaških avtocestah. Ob prihodu v Split morate urediti še parkiranje, nato kupiti trajektne vozovnice, med dopustom pa morda plačati še kakšno parkirnino v mestu ali ob plaži.

Ni presenetljivo, da se marsikdo tik pred dopustom ukvarja z vprašanji, kje kupiti vozovnice, kako napolniti napravo ENC ali kako najlažje plačati parkiranje.

ENC lahko napolnite še pred odhodom na Hrvaško

Za številne Slovence je ENC še vedno eden najpriročnejših načinov plačevanja cestnine na hrvaških avtocestah. Težava pa se pogosto pojavi takrat, ko je treba preveriti stanje ali napolniti dobroimetje na napravi.

Foto: Aircash

Uporabniki aplikacije Aircash lahko svoj transponder ENC napolnijo neposredno prek aplikacije, in sicer od koderkoli. To pomeni, da lahko vse uredijo že pred odhodom na dopust, brez obiska bencinskega servisa ali prodajnega mesta Hrvaških avtocest.

Tako je ena od pomembnih stvari na seznamu priprav na dopust urejena, še preden se odpravite na pot.

Parkiranje brez iskanja parkomatov

Parkiranje je eden tistih stroškov, na katere pred dopustom pogosto sploh ne pomislimo. Ko pa prispemo v obmorsko mesto ali na priljubljeno turistično destinacijo, hitro ugotovimo, da je treba najprej najti parkirno mesto, nato pa še preveriti, kako parkiranje plačati.

Z aplikacijo Aircash lahko uporabniki parkiranje plačajo na vseh lokacijah po Hrvaški neposredno prek telefona in brez dodatnih stroškov. Tako ni potrebe po iskanju parkomata ali pripravljanju kovancev, kar je še posebej priročno v krajih, ki jih obiščemo prvič.

Foto: Aircash / Pexels

Ne glede na to, ali se odpravljate na sprehod po Rovinju, ogled znamenitosti v Zadru ali na večerjo v Splitu, lahko parkiranje uredite v nekaj trenutkih kar prek aplikacije.

Tudi avtobusne vozovnice lahko kupite z nekaj kliki

Čeprav se večina Slovencev na Hrvaško odpravi z avtomobilom, številni za del poti ali posamezne izlete uporabljajo tudi avtobusni prevoz. Nakup vozovnic je bil v preteklosti pogosto povezan z obiskom avtobusne postaje ali iskanjem različnih ponudnikov prevozov.

Aircash omogoča tudi nakup avtobusnih vozovnic za povezave s Hrvaško neposredno v aplikaciji. Uporabniki lahko vozovnico kupijo v nekaj korakih, ne da bi morali obiskati prodajno mesto ali se ukvarjati s tiskanjem dokumentov.

To je še posebej priročno za tiste, ki pot načrtujejo v zadnjem trenutku ali želijo vse informacije o prevozu in potovanju zbrati na enem mestu.

Na Hvar, Brač ali Korčulo brez dodatne logistike

Foto: Aircash / Pexels

Za mnoge Slovence se pravi poletni dopust začne šele na enem izmed hrvaških otokov. Hvar, Brač, Korčula in številni drugi vsako leto privabijo množice obiskovalcev, ki jih navdušujejo kristalno čisto morje, slikovita mesta in nekoliko počasnejši tempo življenja.

Toda pot na otok običajno pomeni še eno dodatno organizacijsko nalogo, in sicer nakup trajektnih vozovnic. Tudi to je mogoče urediti neposredno v aplikaciji Aircash, kjer so na voljo vozovnice za trajektne linije do priljubljenih hrvaških otokov.

Ena aplikacija namesto več različnih rešitev

Ena od prednosti sodobnih digitalnih storitev je prav v tem, da poenostavijo opravila, ki so bila nekoč razpršena med različnimi ponudniki. Aircash tako v eni aplikaciji združuje več storitev, ki jih dopustniki na Hrvaškem pogosto potrebujejo, od polnjenja transponderja ENC do plačevanja parkiranja ter nakupa avtobusnih in trajektnih vozovnic.

Uporabniki lahko sredstva na svoj račun Aircash naložijo z bančno kartico, bančnim nakazilom ali gotovino, aplikacija pa je povezana tudi s predplačniško kartico Aircash Mastercard. Kartico je mogoče uporabljati za spletne nakupe, plačevanje v trgovinah in brezstična plačila prek Apple Pay ali Google Pay.

Dopust naj bo namenjen oddihu, ne organizaciji

Počitnice na hrvaški obali naj bi bile čas za sprostitev, raziskovanje novih krajev in druženje z najbližjimi. V praksi pa se pogosto zgodi, da že pred odhodom precej časa namenimo organizaciji različnih plačil, vozovnic in drugih logističnih podrobnosti.

Če lahko del teh opravil uredimo že vnaprej in prek ene aplikacije, ostane več časa za tisto, zaradi česar smo se na dopust sploh odpravili. Aircash je regulirana institucija za elektronski denar, ki jo uporablja že več kot milijon in pol uporabnikov po Evropi, aplikacija združuje več storitev, ki jih slovenski dopustniki na Hrvaškem najpogosteje potrebujejo.