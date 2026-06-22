Nataša Pirc Musar Janeza Janšo poziva, naj si vlada premisli

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice.

"Odločitev, da se na državno proslavo vabijo le zastavonoše in praporščaki z drogovi, ki imajo državni grb, in ne ostalih, predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij ter ponovno razdvaja. To ni v duhu tega, kar bi si kot narod želeli," je v pismu Janši zapisala Pirc Musar.

V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije in Društvu TIGR Primorske so namreč napovedali, da se državne proslave ne bodo udeležili, saj je protokol RS v vabilu zapisal, da morajo imeti praporji ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. V društvu TIGR, ki ima na vrhu prapora lipov list, in v ZZB NOB, kjer imajo na vrhu droga peterokrako zvezdo, menijo, da so pri protokolu z zahtevo v vabilu izključili pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda ter posegli v pravico domoljubnih in zgodovinsko uveljavljenih organizacij do udeležbe na državnih slovesnostih.

Kot je poudarila predsednica, so člani vseh teh organizacij s svojim delovanjem v različnih zgodovinskih obdobjih prispevali k uporu, boju za svobodo in skrbi za ohranjanje vrednot, danes pa spomina na prelomne dogodke naše preteklosti. "Državne slovesnosti morajo biti prostor spoštovanja zgodovinskih dejstev, sodelovanja in povezovanja, domoljubja, hvaležnosti in krepitve narodne identitete," je zapisala.

Po njenih besedah je pomembno, da so te slovesnosti odprte in vključujoče ter da "dajejo priznanje različnim posameznikom, skupnostim in organizacijam, ki so s svojimi prizadevanji omogočili, da se lahko razvijamo v samostojni, suvereni in neodvisni Republiki Sloveniji". Zato meni, da je ob praznovanju dneva državnosti ustrezna in primerna udeležba vseh praporov in bojnih zastav, ne glede na simbole.

V uradu predsednice poudarjajo, da nimajo vpliva na to, kdo je vabljen na proslavo

Ob tem v uradu predsednice opozarjajo, da niti predsednica republike niti urad nista pristojna za organizacijo državne proslave in tudi nimata vpliva na to, kdo je nanjo vabljen. Organizator proslave je namreč generalni sekretariat vlade. Tudi koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, v katerem ima urad predsednice svojo predstavnico, o izključitvi določenih praporov ni odločal.

"Očitno je šlo za samovoljno odločitev predsednika odbora ali organizatorjev proslave," so navedli v uradu in opozorili, da je tudi protokol RS zgolj vladna služba, ki izvaja navodila predsednika koordinacijskega odbora oz. organizatorja proslave.

Kacin: Na proslavi so zaželeni vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija

Predsednik koordinacijskega odbora Jelko Kacin je za STA sicer danes pojasnil, da so vsi, "ki jim je Slovenija intimna opcija", zaželeni. "Praporji so zelo zaželeni na tej slovesnosti. Verjamem, da se bodo med današnjim dnevom razčistili vsi dvomi, ki jih morda nekateri imajo, ker so preveč črkobralsko brali," je dejal za STA.