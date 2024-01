Dallas vendarle našel recept tudi brez Dončića

Luka Dončić je v noči na soboto izpustil še svojo četrto tekmo v tej sezoni lige NBA. Ljubljančan je zaradi otečenega desnega gležnja dobil nekaj več počitka, njegovi Dallas Mavericks pa so kljub njegovi odsotnosti vendarle prišli do prve zmage v sezoni, na kateri Dončić ni zaigral. Zasedba Jasona Kidda se je kljub kopici odsotnosti še drugič zapored in skupno četrtič v sezoni sprehodila do zmage nad Portland Trail Blazers, pred domačimi gledalci je slavila s 139:103. Kyrie Irving je bil s 24 točkami prvi strelec.

Čeprav je imel v zadnjem času ogromno težav z bolečinami v levi stegenski mišici, ki mu preglavice povzroča že vse od lanske pomladi, pa je Luka Dončić tokrat proti Portlandu na stranskem tiru ostal zaradi težav z zatekanjem desnega gležnja. To je pred drugim zaporednim obračunom s Portland Trail Blazers pognalo strah v kosti Dallasa, ki brez pomoči Dončića v tej sezoni do te tekme še ni našel recepta za zmago. "Upamo, da ni nič hujšega in da bo nared za naslednjo tekmo," je pred tekmo dejal trener Dallasa Jason Kidd, ki pred drugim zaporedno domačo tekmo ni imel lahke naloge, saj je bila lista poškodovanih igralcev nezavidljivo dolga.

Poleg Dončića so bili srečanje primorani izpustiti tudi Dante Exum, Maxi Kleber, zbolel je Markieff Morris, na klopi sta ostala tudi Dereck Lively II in Grant Williams, ki sta utrpela zvina gležnja na zadnjem srečanju. Čeprav je Portland v tej sezoni zelo neprepričljiv, pa tako navijači Dallasa pred srečanjem niso imeli pretiranih razlogov za optimizem, a so jim njihovi ljubljenci dokazali, da sta bila strah in dvom povsem odveč.

Dallas Mavericks : Portland Trail Blazers 139:103 Strelci: Irving 24 (9 sk.), Hardaway Jr. in Hardy 19, Green in Lawson 14; Henderson 17 (10 as.), Reath 16, Grant in Sharpe 15

Igralca meseca decembra sta ...

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Guliverimage Dončićeva osebna statistika je bila v decembru več kot izvrstna, a vseeno ni bil izbran za igralca meseca. Dončić je decembra z Dallasom zabeležil osem zmag in pet porazov, na treh tekmah, ki so jih Mavericks izgubili, pa ni igral. Povprečno je na tekmo dosegal 37,5 točke, 8,9 skoka ter 11,1 asistence ob 1,5 ukradene žoge ter 0,9 blokade na tekmo. Doslej je v karieri trikrat postal igralec meseca. Nazadnje mu je to uspelo decembra 2022, pred tem pa še februarja 2022 in novembra 2019.

Naziv MVP decembra je pripadel Shaiju Gilgeous-Alexandru, ki igra za trenutno drugouvrščeno ekipo zahodne konference Oklahoma City Thunder. Decembra je odigral vseh 13 dvobojev, izgubil je na vsega treh tekmah. V povprečju je dosegal 31,9 točke, 5,4 skoka, 6,6 podaje ter 3,1 ukradene žoge na tekmo. Na vzhodu je igralec meseca postal Giannis Antetokounmpo (32,5 točke, 11,5 skoka, 6,8 podaje ter po eno blokado ter 1,3 ukradene žoge na tekmo). Zanj je to že deseti tovrstni naziv, s čimer je na večni lestvici od začetka podeljevanja nagrad v sezoni 1979/80 na sedmem mestu. Na vrhu je LeBron James, ki je igralec meseca postal kar 40-krat.

Boston suveren, Indiana tretjič letos do mejnika 150 točk

Do zmage se je sprehodila tudi najboljša ekipa lige Boston Celtics, ki je s 126:97 odpihnila Utah Jazz. Glavnino dela so gostitelji opravili že do polčasa, ob katerem so vodili z 71:40. Jayson Tatum je ob zmagi Bostona dosegel 30 točk (5/8 za 3), ujel je devet odbitih žog, Kristaps Porzingis je dodal 19 točk. Pri Utahu, ki je prekinil niz treh zaporednih zmag je finski zvezdnik Lauri Markkanen vknjižil 17 točk.

Pravi strelski šov so uprizorili košarkarji Indiane Pacers, ki so s 150:116 premagali Atlanto Hawks. Indiana, ki je sicer s povprečjem 127,6 točke na tekmo daleč najbolj strelsko učinkovita ekipa lige NBA, je še tretjič v sezoni dosegla mejnik 150 doseženih točk. Več so jih Pacers v zgodovini franšize do zdaj dosegli le trikrat, rekord pa še vedno znaša 157 točk iz prve letošnje medsebojne tekme z Atlanto, ki tako postaja ljuba stranka Indiane. Myles Turner je ob zmagi svoje ekipe dosegel 27 točk, za Hawks je Dejounte Murray dosegel 30 točk.

Liga NBA, 5. januar

Lestvica