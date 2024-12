Karkoli drugega kot zmaga bi bilo veliko razočaranje

Košarkarji Dallasa so trenutno v izjemni formi, z zadnjo zmago nad Memphisom so se podpisali pod peto zaporedno zmago, skupno pa že deveto na zadnjih desetih tekmah. Prav nobeno presenečenje pa ne bi bilo, če bi zasedba Jasona Kidda v noči na petek dosegla še šesto zaporedno zmago, saj jo čaka gostovanje pri ekipi Washington Wizards, ki je z izjemno skromnim izkupičkom 2-17 trenutno na zadnjem mestu vzhodne konference, brez zmage pa so Čarovniki na zadnjih 15 zaporednih tekmah, od tega jih je bilo kar 14 z desetimi točkami ali več razlike. Edini zmagi v tej sezoni so Wizards za zdaj dosegli na dveh zaporednih tekmah proti Atlanti konec oktobra, zatem pa so nanizali črn novembrski niz, po katerem je že jasno, da bo Washington svoje priložnosti letos iskal predvsem v loteriji, v kateri bodo skušali dobiti čim boljše izhodišče na naboru.

Kyle Kuzma ima težave s poškodbo reber. Foto: Reuters

Igro Washingtona v tej sezoni sicer vodita Jordan Poole (20,5 točke na tekmo) in Kyle Kuzma (15,8 točke), ki je izpustil zadnje srečanje s Clevelandom, na parketu pa ga ne bo tudi proti Dallasu. Manjkala bosta tudi Corey Kispert in Kyshawn George, pod vprašajem je med drugim še nastop Malcolma Brogdona. Washington je v tej sezoni med zadnjimi tremi ekipami lige tako v številu doseženih kot prejetih točk. S povprečjem 107 točk na tekmo so na lestvici doseženih točk na 28. mestu, še nižje so glede na obrambne sposobnosti, saj prejmejo 122,8 točke na obračun. Na drugi strani ima Dallas šesti najboljši napad lige (118 točk na tekmo) in 13. obrambo lige (111,6 točke).

Luka Dončić, ki je odigral zadnji dve tekmi po poškodbi, je po prisilnem počitku na zadnjih dveh srečanjih dokazal, da je v dobri formi. V povprečju je dosegel 36,5 točke, 9,5 skoka in 8,5 asistence na srečanje. Dončić bo na obračunu z Washingtonom med soigralci pogrešal obolelega Najija Marshalla, že dlje časa je odsoten Dante Exum.

V lanski sezoni je Dallas proti Washingtonu dobil obe medsebojni srečanji, zadnje zmage pa so se Čarovniki nad Mavsi veselili 24. januarja 2023. Skupno je Dallas proti Washingtonu dobil 48 tekem, Washington pa je bil uspešnejši 37-krat.

