New York še verjame v čudež, Indiana čaka že četrt stoletja!

V noči na nedeljo se bosta v šesti tekmi konferenčnega finala na vzhodu spopadla Indiana in New York. Pacersi vodijo v zmagah s 3:2. Če bodo izkoristili prednost domačega parketa, bodo tako izločili Kratkohlačnike in se v velikem finalu lige NBA potegovali za šampionski prstan proti Oklahoma City Thunder.

Košarkarji Indiane niso izkoristili prve zaključne žogice za napredovanje v veliki finale. V peti tekmi konferenčnega finala so ostali praznih rok v dvorani Madison Square Garden (94:111). New York je takrat zaostanek v zmagah znižal na 2:3, v noči na nedeljo pa si bo prizadeval, da ga izenači na 3:3. Izbranci Ricka Carlisleja, ki je do leta 2021 pri Dallasu vodil Luko Dončića, imajo drugačne načrte. Zavedajo se, da bi bilo lahko tokrat drugače, saj bodo računali na prednost domačega parketa. "Zavedamo se ogromnega vložka srečanja," sporoča prvi zvezdnik Indiane Tyrese Haliburton.

Tyrese Haliburton se je na četrti tekmi konferenčnega finala v Indianapolisu vpisal v zgodovino lige NBA. Prispeval je 32 točk, 15 asistenc in 12 skokov, vknjižil trojni dvojček, pri tem pa ni izgubil niti ene žoge. Postal je prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v končnici prispeval vsaj 30 točk, 15 asistenc in 10 skokov brez izgubljene žoge. Na tisti tekmi je začinil statistiko še s štirimi ukradenimi žogami. Foto: Reuters

Če bi Indiana zakockala priložnost na šesti tekmi, bi imeli košarkarji New Yorka na odločilni sedmi tekmi prednost domačega igrišča. Temu se bodo skušali izogniti, vseeno pa navkljub izjemni pomembnosti srečanja v taboru Indiane ni čutiti večjega pritiska. "Dobro se počutimo. Ni razloga za paniko ali kaj podobnega," umirjeno sporoča Haliburton. Čeprav so si košarkarji Indiane na zadnji tekmi privoščili kar 20 izgubljenih žog, verjamejo v to, da bo tokrat, šesta tekma konferenčnega finala se bo začela v noči na nedeljo ob 2. uri zjutraj po slovenskem času, povsem drugače.

Prvi strelec New Yorka Jalen Brunson za razliko od košarkarjev Indiane nima več na voljo popravnega izpita. Če bo izgubil v noči na nedeljo, bo sklenil sezono v ligi NBA. Foto: Reuters

V vrstah New Yorka pričakovano stavijo največ na Jalena Brunsona in Karl-Anthonyja Townsa, ki sta na zadnji tekmi skupaj prispevala 56 točk in 18 skokov. Navijači Knicksov so še toliko bolj cenili njun prispevek, saj Townsa pri delu ovirajo bolečine v levem kolenu. Ogromna naloga čaka Mikala Bridgesa, saj bo znova zadolžen za pokrivanje Haliburtona, v vrstah Indiane pa pričakujejo tudi bistveno boljšo predstavo Pascala Siakama.

V dvorani Gainbridge Fieldhouse bo tako še pestro. Košarkarji OKC bodo morda izvedeli ime tekmeca v finalu že v nedeljo zjutraj.

Liga NBA, 31. maj, konferenčni finale: