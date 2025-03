Dončić nasmejal z opazko, Dallas z Davisom sploh ne izgublja #video

Jezerniki so daljšo turnejo, na kateri so se mudili na štirih gostovanjih, v noči na nedeljo sklenili s pomembno zmago v Memphisu. Z njo so se na lestvici utrdili na četrtem mestu zahodne konference, trije najboljši košarkarji Lakersov, Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves, pa so še enkrat več nakazali, kako dobro lahko sodelujejo med seboj in kako neugodni znajo biti za tekmečeve obrambe. Skupaj so dosegli kar 85 točk.

Dončić padel in dejal: Prestar sem za takšno sra*je!

Eden izmed junakov srečanja je bil prav 26-letni Slovenec, ki je v zadnji minuti, ko so Jezerniki vodili za sedem točk, nehote izkusil boleč padec na klop grizlijev. Košarkar Memphisa Jaylen Wells ga je odrinil, Dončić pa je izgubil ravnotežje in padel na klop gostiteljev, ravno tam, kjer je sedela članica strokovnega štaba Memphisa. Na srečo ni prišlo do poškodb, tako Dončić kot tudi predstavnica nežnejšega spola na klopi grizlijev sta jo odnesla brez težjih posledic. Ljubljančan se je kmalu po padcu tudi pošalil, kar so ujele tudi kamere.

Takrat je izustil šaljivo opazko, ki si jo je sposodil pri filmski uspešnici Smrtonosno orožje, v prejšnjem stoletju so posneli kar štiri dele, ko je igralec Danny Glover v vlogi ostarelega policista Rogerja Murtaugha komaj dogajal ritem partnerja Mela Gibsona (v filmu upodablja lik Martina Riggsa) in dal vedeti, kako je prestar za takšne stvari. Njegovo frazo, ki si je med ljubitelji omenjenih filmov veliko priljubljenost, si je sposodil tudi Dončić in takrat, ko je v bolečinah obležal na klopi grizlijev, dejal: "Prestar sem za takšno sra*je," in nasmejal prisotne, saj ima vendarle komaj 26 let. Zanimivo je, da je bil ameriški filmski igralec Glover, ko je izrekel to frazo v filmu, v resnici star "šele" 40 let. Ravno toliko kot Dončićev zvezdniški soigralec LeBron James.

Dallas z Davisom ne izgublja

Anthony Davis je odigral štiri tekme za Dallas. Na prvi se je poškodoval in bil nato z igrišč odsoten poldrugi mesec, Dallas pa je zmagal na vseh omenjenih srečanjih. Foto: Reuters V taboru Dallasa, nekdanjega Dončićevega kluba, pri katerem bo slovenski virtuoz prvič v dresu Jezernikov gostoval 10. aprila (po slovenskem času), je po vrnitvi Anthonyja Davisa vedno več optimističnih napovedi. Ko nekdanji zvezdnik Jezernikov obleče dres Mavericksov, Dallas ne izgublja. Davis je zaigral za franšizo iz Teksasa štirikrat, tolikokrat pa se tudi veselil zmage.

"To je dober znak. Obožujem, ko sem lahko njegov soigralec. Komaj čakam, da skupaj zgradimo velike stvari v prihodnosti," je po zadnji zmagi v Chicagu (120:119) poudaril Klay Thompson ter dodal, kako Dallas razpolaga z mlado zasedbo z zelo široko in kakovostno klopjo. Ta teden bi se lahko na parketu po daljši odsotnosti sicer vrnila Dereck Lively II in Daniel Gafford, Dallas pa trenutno na lestvici zahodne konference zaseda deveto mesto.

