Goran Dragić in soigralci gostijo 76ers, Dallas brez Dončića v Indiani

Miami Heat in Goran Dragić v noči na torek na domačem parketu gostijo neugodne košarkarje moštva Philadelphia 76ers. Top bo spopad četrtega in šestega moštva vzhodne konference lige NBA. Šesta ekipa zahoda, Dallas Mavericks, še vedno brez poškodovanega slovenskega asa Luke Dončića gostujejo pri Indiana Pacers, peti ekipi vzhoda.

Miami in Philadelphia sta se v tej sezoni pomerila že trikrat, konec lanskega novembra so visoko, s 113:86 zmagali 76ers, Dragić pa je bil z 18 točkami drugi strelec pri poražencih, 19. in 29. decembra pa so zmagali Heat, obakrat tesno, prvič s 108:104 brez poškodovanega Dragića, drugič pa šele po podaljšku s 117:106 ob pomoči Dragićevih 19 točk in sedmih asistenc.

Dallas Mavericks še vedno ne morejo računati na Luko Dončića, ki okreva po poškodbi gležnja in naj bi se na parket vrnil 10. februarja. Proti Indiana Pacers pa naj bi zaigral Kristaps Porzingis, ki se je pred kratkim tudi spopadal z manjšimi poškodbami.

Poleg omenjenih tekem je ponoči na sporedu še osem obračunov.

Liga NBA, 3. februar:

Lestvica:

