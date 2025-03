V noči na nedeljo bodo v ligi NBA odigrali sedem tekem. Do konca rednega dela je vse manj tekem, tako da potekajo odločilni boji za preboj v končnico oziroma play-in. Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers v neposrednem obračunu za četrto mesto na zahodu ob 1. uri zjutraj gostoval pri Memphisu, ki je v petek odpustil trenerja Taylorja Jenkinsa. Istočasno se bo v Chicagu mudil Dallas, navijači Mavericksov pa so po zadnjih informacijah, kako bi se lahko Dereck Lively II in Daniel Gafford kaj kmalu, morda že ta večer, vrnila na parketu, v sedmih nebesih. Zasedba Kiddove čete bi bila namreč ob vrnitvi osrednjih centrov neprimerno močnejša od tiste, ki je v zadnjih mesecih obsojena na kronično pomanjkanje prvokategornikov.

Obeta se nov pester večer v ligi NBA. Jezerniki bodo po bolečem porazu v Chicagu, po katerem Luka Dončić in druščina niso skrivali razočaranja, turnejo štirih zaporednih gostovanj sklenili v Memphisu. Ob 1. uri po slovenskem času se bodo pomerili z neposrednim tekmecem na lestvici zahodne konference za (naj)višja mesta, ki zagotavljajo v končnici lige NBA prednost domačega igrišča na večjem številu tekem.

Zaradi izenačenosti tekmecev (oba imata 44 zmag in 29 porazov) bi bil lahko po koncu rednega dela zelo pomemben izkupiček na medsebojnih tekmah. V tem so za zdaj v tej sezoni boljši Lakersi (2:1 v zmagah), a ima Memphis priložnost, da ujame tekmeca iz mesta angelov. Kluba nista v najboljši formi. Lakers so dobili le štiri od zadnjih deset tekem, Memphis, pri katerem naj bi zdaj že nekdanji trener Taylor Jenkins izgubil zaupanje igralcev v slačilnici, tako je poročal ESPN, pa so jih dobili pet. Grizlije bo tako proti Lakersom prvič v karieri vodil donedavni Jenkinsov pomočnik Tuomas Iisalo.

Nastop Austina Reavesa proti grizlijem je pod vprašajem. Foto: Reuters

V taboru Jezernikov največ težav predstavlja morebitna odsotnost Austina Reavesa. Njegov nastop je vprašljiv zaradi bolečin v desnem gležnju. Veliko več težav ima z načetostjo in odsotnostjo igralcev Memphis. Prvi as Ja Morant (22,3 točke in 7,4 asistence povprečno na tekmo), ki je v ligi NBA nazadnje nastopil 14. marca, ima težave z levo stegensko mišico, tako da je njegov nastop vprašljiv. Podobno velja za Marvina Bagleyja III. Za dvoboj zagotovo ne bodo kandidirali Brandon Clarke, GG Jackson II, Yuki Kawamura in Zyon Pullin.

Lively II in Gafford tik pred vrnitvijo

Dereck Lively II je nazadnje zaigral za Dallas 10. januarja, ko je utrpel poškodbo desnega gležnja. Foto: Reuters Chicago, ki se je ta mesec kar dvakrat grdo poigral z živci navijačev Jezernikov, saj je najprej Dončića in druščino odpihnil v Los Angelesu z izjemnih 146:115, v četrtek pa po neverjetni trojki Josha Giddeyja in filmskem povratku v zadnjih sekundah odpravil Jezernike s 119:117, bo tokrat gostil Dallas. V taboru gostov je končno prisotno več optimizma.

Mavericksom gre vedno na bolje. Navijačem bi lahko po kaotičnem in tragikomičnem dogajanju, ko je šlo franšizi po odhodu Luke Dončića marsikaj narobe, igralci pa so drug za drugim pridobivali poškodbe, najbolj jo je skupil Kryie Irving, pred katerim bo dolga pot vrnitve na parket, končno posijalo sonce. Žarek upanja, da bi lahko Dallas naredil kaj več že v tej sezoni, se ponuja ob najnovejši napovedi, kako se bliža trenutek vrnitve na parket dveh najboljših centrov. Dereck Lively II in Daniel Gafford bi lahko skupaj z Anthonyjem Davisom, ta najraje igra na igralnem položaju štirice, sestavljala enega najbolj udarnih dvojcev pod košem v ligi NBA in ogromno težavo za marsikatero obrambo. Morda zaigrata že v noči na nedeljo!

Daniel Gafford je nazadnje zaigral 14. februarja, ko si je poškodoval desno koleno Foto: Guliverimage

Njun status pred srečanjem je bil povišan na kategorijo "dvomljiv". To je stopnja, ki ponavadi še ne zagotavlja nastopa, a je v taboru simpatizerjev Dallasa sprožila velik optimizem. To bi bila ogromna pridobitev za zdesetkano Kiddovo četo, ki skuša zadržati položaj med desetimi najboljšimi ekipami zahodne konference. S tem bi pot do končnice lahko iskala v play-inu. V boju za deseto mesto ima Dallas (36-38) malenkostno prednost pred zvezdniškim, a zelo neprepričljivim Phoenixom (35-39).

Davis naj bi zaigral proti Bikom, podobno velja tudi za Caleba Martina in Brandona Williamsa, ki imata opravka z manjšimi zdravstvenimi težavami. Vprašljiva sta nastopa P.J. Washingtona in Kaija Jonesa, Kyrie Irving, Dante Exum in Olivier-Maxence Prosper pa so v turbulentni sezoni že odigrali svoje. Dallas čaka čez poldrugi teden tudi srečanje, kjer ne bo manjkalo mešanih občutkov, saj bo prvič, odkar je zapustil Maverickse, v dvorani American Airlines Center gostoval Dončić.

Liga NBA, 29. marec:

Lestvica:

Preberite še: