Spodbudna novica za navijače Luke Dončića in LA Lakers

Oči navijačev Luke Dončića in Los Angeles Lakers bodo danes znova uperjene proti Minneapolisu, kjer bo že ob 21.30 po slovenskem času na sporedu četrta tekma prvega kroga končnice med Minnesoto Timberwolves in LA Lakers. Gostitelji vodijo z 2:1 po zmagah, kljub zdravstvenim težavam na tretji tekmi pa bo Dončić nared za srečanje. Že pred tem bosta ob 19. uri četrto tekmo končnice odigrali ekipi Detroit Pistons in New York Knicks, ki vodijo z 2:1 v zmagah, ponoči bosta sledili še tekmi na vzhodu.

Luka Dončić je na zadnjem srečanju z Minnesoto med navijače Los Angeles Lakers vnesel kar nekaj slabe volje in skrbi, saj je bilo jasno, da je daleč od svojega najboljšega počutja. Slovencu je vidno manjkalo prave energije. Po tekmi je trener JJ Redick povedal, da je Slovenec pred srečanjem bruhal in se spopadal z želodčnimi težavami. "Zadnjih 24 ur zanj ni bilo dobrih, imel je trebušne težave, vse popoldne je bruhal. Res se ni počutil dobro," je povedal Redick, ki je Slovenca kljub temu v igri držal kar 40 minut, ta pa po porazu na tretji tekmi zaradi slabega počutja ni stopil pred novinarske mikrofone.

Kot kaže, pa so te zdaj za Dončićem, ki so ga mnogi pred današnjim obračunom pričakovali na seznamu košarkarjev, ki so vprašljivi za nastop, a se tam ni znašel. To nakazuje, da je nared za obračun v Target Centru in bo še enkrat več stisnil zobe. Zagotovo pa 26-letni Ljubljančan ni optimalno pripravljen, uganka je, koliko mu je bolezen pobrala moči. Ne glede na to pa je jasno, da bo njegov prispevek ključnega pomena pri iskanju odgovora na vprašanje, kam se bo obrnila serija proti Timberwolves.

Luka Dončić je na zadnjem obračunu kljub želodčni virozi igral 40 minut in dosegel 17 točk. Foto: Reuters

Za Lakerse bo lov na tokratno zmago kar nujen, saj bi v nasprotnem primeru v seštevku zaostajali že z 1:3 v zmagah, kar pomeni, da bi imela Minnesota na naslednjem srečanju v Los Angelesu že prvo zaključno žogo za konec serije. Do zdaj se je sicer 13-krat v zgodovini končnice zgodilo, da se je ekipa vrnila v po zaostanku z 1:3 v zmagah. Nazadnje je to uspelo Denver Nuggets v mehurčku leta 2020, ko so nadoknadili takšen zaostanek proti LA Clippers v konferenčnem polfinalu kot tudi v prvem krogu končnice proti Utah Jazz.

Dwyane Wade Foto: Guliverimage

Pred četrtim obračunom, na katerem bodo Lakers lovili nujno zmago, je posebno sporočilo Slovencu in tudi LeBronu Jamesu v svojem podcastu Time Out with Dwyane Wade poslal Dwyane Wade. "Želim vaju videti skupaj, kot dva najbolj zaj*** košarkarja na svetu. Seveda, lahko se zgodi, da izgubita, a ko vidim, da igrata skupaj košarko, si želim, da če že morata izgubiti, izgubita kot košarkarja kova, kakršna sta," je povedal Wade, ki je v svoji karieri z Jamesom in Chrisom Boshom sestavljal veliko trojico Miami Heat od sezone 2010/11 do 2013/14.

Ponoči bosta na sporedu še dve tekmi v vzhodni konferenci. Boston Celtics, ki vodijo z 2:1 v seriji, bodo gostovali pri Orlando Magic, z 2:1 pa vodijo tudi košarkarji Indiane Pacers, ki jih čaka gostovanje v Fiserv Forumu pri Milwaukee Bucks.

Liga NBA, 27. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /4:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /1:2/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:2/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /2:2/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /3:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /2:1/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /2:1/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /2:1/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

