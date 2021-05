Velik udarec za Washington, poškodovanega Westbrooka zasuli s pokovko #video

V noči na četrtek so bile odigrane tri tekme prvega kroga končnice lige NBA. Košarkarji Philadelphia 76ers so zlahka odpravili Washington in povišali prednost v zmagah na 2:0, goste pa je v slabo voljo spravila poškodba vsestranskega zvezdnika Russella Westbrooka, ki ga je ob odhodu v slačilnico razjezil eden izmed navijačev. New York je v drugo le premagal Atlanto in izenačil na 1:1, Utah pa je Memphisu, kateremu ni pomagalo niti 47 točk Jaja Moranta, nasul kar 141 točk.

Košarkarji Philadelphia 76ers so še korak bližje napredovanju v drugi krog končnice lige NBA. Najboljša ekipa rednega dela v vzhodni konferenci je prepričljivo ugnala Washington (120:95), goste pa je v dodatno slabo voljo spravila še poškodba Russella Westbrooka. Igra Wizards sloni na učinku dveh najboljših igralcev. To sta Bradley Beal, ki je tudi tokrat upravičil vlogo izjemnega strelca in dosegel 33 točk, ter ''kralj trojnih dvojčkov'' Westbrook, ki pa tokrat ni mogel pokazati vsega, kar zna. Na začetku zadnje četrtine, ko je v eni izmed akcij stopil na stopalo Turka Furkana Korkmaza, si je zvil gleženj in moral predčasno zapustiti parket.

To je velik udarec za Washington, ki za zdaj še ni podal informacije o tem, kako resna je poškodba velikega zvezdnika lige NBA. Serija se seli v glavno mesto ZDA, kjer pa bi bili Washington brez Westbrooka močno oslabljeni, tako da se 76ers na široko odpirajo vrata hitrega napredovanja.

Kako je Westbrook staknil poškodbo, nato pa ga je s pokovko zasul navijač 76ers:

Ko je Westbrook ob pomoči klubskih sodelavcev odšepal proti slačilnici, ga je v predoru neprijetno presenetil eden izmed domačih navijačev. Nanj je stresel pokovko in ga spravil ob živce. Westbrook je ponorel, hotel je obračunati z drznim gledalcem. Pomirili so ga šele varnostniki, prireditelji pa so navijača, ki je zakuhal incident, odstranili iz dvorane. Westbrook je do poškodbe ob slabem metu iz igre (2/10) prispeval 10 točk, 11 asistenc in 6 skokov, njegova ekipa pa je takrat zaostajala za -17 (98:81). Na koncu je Philadelphia zmagala kar za +25, največ točk pa sta prispevala Joel Embiid in Ben Simmons (oba 22).

Liga NBA, 26. maj, prvi krog končnice: Vzhod:

Philadelphia 76ers : Washington Wizards 120:95 /2:0/

Simmons (9 sk., 8 asist.) in Embiid (7 sk.) 22, Harris 19, 9 sk., Korkmaz 13; Beal 33 (met iz igre 14/28), Hachimura in Gafford 11, Westbrook (met iz igre 2/10) 10, 11 asist. New York Knicks : Atlanta Hawks 101:92 /1:1/

Rose 26 (met iz igre 9/21), Randle (12 sk.) in Bullock 15, Barrett 13, 8 sk.; Young 30 (trojke 4/7), 7 asist., Hunter in Bog. Bogdanović 18 Zahod:

Utah Jazz : Memphis Grizzlies 141:129 /1:1/

Mitchell 25, Gobert 21, 13 sk., Conley 20, 15 asist., Boj. Bogdanović 18, Clarkson 16, O'Neale (8 sk.) in Ingles 14; Morant 47 (met iz igre 15/26), Brooks 23, Valančiunas 18, Jackson Jr. 16



// - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

