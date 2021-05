Izjemna predstava Dončića v Los Angelesu

Ko je dobro sekundo pred koncem tekme visoko skočil v zrak in ujel odbito žogo po zgrešenem metu Reggiea Jacksona, je Luka Dončić še pred pristankom na tla glasno vzkliknil. Njegov pogled ob zvoku sirene, ki je zapečatil končni rezultat 127:121, ni kazal le na veselje ob drugi zmagi Dallasa nad LA Clippers v prvem krogu končnice (2:0), temveč tudi prepričanje o popolni premagljivosti tekmeca in svojevrstnem "maščevanju" za lanskoletni poraz v mehurčku v Orlandu.

Izjemni Kawhi Leonard je sicer dosegel kar 41 točk. 28 jih je ob 12 skokih prispeval Paul George. A oba sta s sklonjeno glavo odhajala v slačilnico, ko je Dončić preskočil ograjo in stekel na tribuno, kjer ga je tesno objel njegov evropski predhodnik v Dallasu, legenda kluba in mentor v prvi sezoni Dirk Nowitzki. Tisti nemški junak, ki je klubu pred desetimi leti priigral celo naslov prvaka. O ponovitvi takšnega scenarija zdaj v Dallasu seveda še ne govorijo. Vsaj javno ne. Je pa jasno, da so z Dončićem na dobri poti v drugi krog končnice. V domačo dvorano, ki bo ob nadaljevanju serije v noči na soboto več kot polovično zasedena, namreč nosijo vodstvo z rezultatom 2:0.

Ustavite ga, če ga lahko

Po trojnem dvojčku na sobotni prvi tekmi (31 točk, deset skokov, 11 asistenc) se je Dončić podpisal pod novo bravurozno predstavo proti ekipi, ki sicer slovi po obrambni osredotočenosti in agresivnosti. A pravega odgovora na Ljubljančanovo igrivost vnovič ni imela. Luka je tako navduševal z meti z razdalje, si s telesno močjo utiral pot pod koš in tekmece spravljal v obup z zanj značilnimi meti po koraku nazaj. Na koncu je v 38 minutah igre dosegel 39 točk (met za tri točke 5:13, za dve točki 11:16, prosti meti 2:7). Ob tem je ujel še sedem odbitih žog, soigralcem namenil prav toliko asistenc, v statistiko pa vpisal še po eno blokado in pridobljeno žogo.

Za razliko od mnogih tekem v rednem delu pa Dončić tokrat pri spravljanju tekmeca v obup ni bil osamljen. In prav to je bil ključ do zmage Dallas Mavericks. Z odlično prestavo je tokrat postregel Tim Hardaway, ki je zadel kar šest metov za tri točke in skupno dosegel 28 točk. Učinkovito sta odigrala tudi oba visoka igralca – Maxi Kleber (13) in Kristaps Porzingis (20), tako da se nekoliko manjši prispevek igralcev s klopi ni poznal.

Foto: Guliver Image "Ni še konec. Vodimo z rezultatom 2:0. Toda za napredovanje ekipa potrebuje štiri zmage," je morebitno evforijo po tekmi v kali zatrl Dončić. "Odločila je obramba. Sprva nam je Leonard povzročal preveč težav. Ko smo ga omejili, je bilo lažje," je dodal. "Zabavamo se. Vsi po vrsti. Ob tem pa igramo čvrsto in tudi pametno. Komaj čakam, da se vrnemo v Dallas in zaigramo pred svojimi navijači," je proti nadaljevanju serije pogledal 22-letni Ljubljančan.

Odbili vse napade

Dallas je tudi drugi tekmo v slovitem Staples centru začel bolj odločno in vodil večji del prvega polčasa. Najvišja prednost v tem delu srečanja je znašala +9 (22:13). Velik del zaslug za strelsko učinkovitost gostov je nosil prav Dončić, ki je že do odhoda na glavni odmor dosegel kar 23 točk. A ker se je na drugi strani razigral izjemno razpoloženi Leonard (30 točk v prvih dveh četrtinah), je gostiteljem uspelo ujeti Dallas in si pred koncem prvega polčasa priigrati rahlo prednost (73:71). V tretji četrtini so nato znova prevladovali Dončić in soigralci. Tri minute pred koncem tega dela tekme je prednost prvič presegla deset točk (94:83).

V zadnji četrtini je domača zasedba nekoliko strnila svoje vrste in se približala na pet točk zaostanka (99:104). Toda LD 77 in soigralci so zmogli dovolj moči, da so odbili še zadnji napad kalifornijske zasedbe. Žebelj je na krsto četrtega moštva zahodne konference s trojko ob vstopu v zadnjo minuto tekme nastavil Hardaway (123:116), njegovi soigralci pa so bili nato v zadnjih minutah dovolj zbrani in natančni ter se tako v Teksas vračajo z dvema zmagama.

Prvaki vrnili udarec

In medtem ko čaka Clippers garaško delo, če bodo želeli v nadaljevanju serije z Dallasom izsiliti napredovanje, pa so bolj učinkovito v končnico vstopili njihovi mestni tekmeci – LA Lakers. Aktualni prvaki, ki so se sicer med osmerico prebili skozi sito dodatne kvalifikacijske tekme, so namreč izenačili (1:1) rezultat v obračunu s Phoenix Suns.

Tokrat so imeli vajeti igre večji del tekme v svojih rokah. Vodili so tudi s 15 točkami prednosti, na koncu pa drugi dvoboj v seriji dobili z rezultatom 109:102. Anthony Davis je ob tem dosegel 34 točk in za novega dvojnega dvojčka dodal še 12 skokov. Učinkovito so ga dopolnili še Dennis Schröder (24), LeBron James (23) in Andre Drummond (15 točk, 12 skokov).

Brooklyn brez prask

Proti drugemu krogu končnice pa zelo odločno koraka zvezdniška zasedba Brookly Nets. Boston je namreč na drugi tekmi vodil le v kratkem delu prve četrtine, pa še to le s točko prednosti. Vse ostalo je bilo v znamenju gostiteljev, ki so že ob polčasu vodili s 24 točkami naskoka (71:47). V tretji četrtini je prednost poskočila že na +33, tako da je bil zadnji del tekme za Boston le mučna formalnost. K zmagi z rezultatom 130:108 je na koncu Kevin Durant prispeval 26 točk, eno manj Joe Harris, medtem ko pa se je James Harden zaustavil pri 20 točkah.

Liga NBA, 25. maj, prvi krog končnice: Zahod:

Phoenix Suns : Los Angeles Lakers 102:109 /1:1/

Davis 34 (10 skokov), Schröder 24, James 23; Booker 31, Ayton 22 (10 skokov)



Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 121:127 /0:2/

Leonard 41, George 28 (12 skokov), Dončić 39 (7 skokov, 7 asistenc v 38 min), Hardaway 28 Vzhod:

Brooklyn Nets : Boston Celtics 130:108 /2:0/

Durant 26, Harris 25; Smart 19, Walker 17 // – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

