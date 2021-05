"Iskreno povedano, sem bil nekoliko zmeden glede tega, kaj lahko in česa ne smem početi, naredil sem napako in sem jo plačal," je dejal Kristaps Porzingis. Liga NBA je ob tem sporočila, da njegova kršitev ni povzročila tveganj, povezanih s širjenjem virusa, zato igralca ne bodo poslali v karanteno.

Za Latvijca to ni bilo prvo kršenje Covid protokolov. Lani je v mehurčku v Orlandu izpustil obvezno testiranje, zato se nekaj časa ni smel pridružiti ekipi.

Ob tem so se, po poročanju portala CBSsports.com, takoj pojavile povezave z obiskom LeBrona Jamesa na promociji znamke tekile, v katero investira. Liga NBA Jamesa namreč za odhod na ta dogodek pred zaključkom "play-ina" ni kaznovala. NBA poudarja, da je razlika med dogodkoma v izjavah obeh akterjev po izrečeni kazni.

When reached for comment on difference between Porzingis-LeBron James‘ situation, NBA spokesman Mike Bass: “While we understand the inclination to compare this incident to protocol violations by other players, including LeBron James, those facts are very different." Statement: pic.twitter.com/MxbeDkVQz4