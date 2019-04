San Antonio se ne da, rekord Jokića premalo za polfinale #video

V noči na petek je bila v ligi NBA na sporedule ena tekma. Na peti tekmi so košarkarji San Antonio Spurs na domačem parketu s 120:103 odpravili Denver Nuggets in izid v zmagah izenačili na 3:3. Srb Nikola Jokić s 43 točkami postavil zgodovinski strelski rekord Denverja, a tudi to ni bilo dovolj za preboj v konferenčni polfinale. Odločilna sedma tekma bo v soboto v Denverju.

Četrtfinalno serijo med San Antonio Spurs in Denver Nuggets bo odločila sedma tekma. Spursi so na šesti tekmi pred domačimi gledalci pokazali odlično napadalno predstavo, zadeli so 57 odstotkov metov iz igre in se na krilih domačih navijačev obdržali v boju za napredovanje v konferenčni polfinale.

Domači košarkarji so dobro začeli tekmo, že v prvi četrtini so dosegli 34 točk (16/24 met iz igre), medtem ko se je Denver ustavil pri 24. Že v prvem delu je blestel LaMarcus Aldridge, ki je dosegel 13 točk, Denver je imel veliko težav v napadu, v prvih 12 minutah so zgrešili vseh sedem poskusov za tri točke.

LaMarcus Aldridge je bil najboljši posameznik v dresu San Antonia. Foto: Reuters

V drugi četrtini so se gostje približali, San Antonio je ob koncu prvega polčasa vodil za štiri točke. V tretjem delu so gledalci v dvorani AT&T Center spremljali šov Nikole Jokića in DeMarja DeRozana. Srbski košarkar je v tretji četrtini dosegel kar 17 točk od skupno 25 Denverja. DeRozan mu je na drugi strani sledil z 12 točkami in po treh četrtinah poskrbel za vodstvo San Antonia z 90:85.

San Antonio je na začetku zadnje četrtine z delnim izidom 6:0 poskrbel za dvomestno prednost in na koncu z letošnjim rekordnim številom doseženih točk poskrbel za tretjo zmago v seriji. Spursi so slavili s 120:103. "Danes nismo igrali obrambe. Nismo bili dovolj pozorni na igro nasprotnikov, naslednjo tekmo moramo prikazati veliko boljšo igro," je bil po tekmi prepričan trener San Antonia Michael Malone.

Vrhunci tekme v San Antoniu:

Jokić rekordno za Denver, v boju za polfinale ostajata še dve neznanki

Jokić je tekmo končal pri 43 točkah (17/24 za 2, 2/6 za 3, 3/4 prosti meti), kar ni uspelo še nobenemu košarkarju v dresu Denverja. Do trojnega dvojčka mu je zmanjkala le podaja, v statistiko je vpisal še 12 skokov, 2 ukradeni žogi in blokado. Tovrstni dosežek je v končnici do zdaj uspel le štirim košarkarjem. Poleg Jokića še Charlesu Barkleyju, Magicu Johnsonu in Oscarju Robertsonu. Aldridge je za San Antonio dosegel dvojni dvojček (26 točk, 10 skokov, 5 podaj), DeRozan je vknjižil točko manj.

Šov Jokića:

Odločilna sedma tekma bo na sporedu v soboto v Denverju. Danes bosta šesto in morebitno odločilno tekmo v četrtfinalni seriji odigrali ekipi Golden Stata in LA Clippers. Warriors v seštevku zmag vodijo s 3:2. Do zdaj je znanih šest potnikov v konferenčni polfinale. Vse je že odločeno na Vzhodu, kjer se bosta v polfinalu pomerila Boston in Milwaukee ter Philadelphia in Toronto. Svojo vstopnico med najboljše štiri sta si na Zahodu že priborila Houston in Portland.

Konferenčni četrtfinale, 25. april:

Konferenčni četrtfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 3:2

Houston Rockets : Utah Jazz 4:1

Portland Trail Blazers : Oklahoma City Thunder 4:1

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 3:3 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 4:0

Boston Celtics : Indiana Pacers 4:0

Philadelphia 76ers : Brooklyn Nets 4:1

Toronto Raptors : Orlando Magic 4:1 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: