V živo: odlična novica za Dončićev Dallas, Boston se znaša nad Miamijem

Luka Dončić se je prvič predstavil z novo obutvijo, košarkarskim copatom Jordan Luka 3. To je že tretji model lastne linije:

Tako je Dončić vkorakal v dvorano v mestu angelov:

25-letni Slovenec je v karieri v končnici lige NBA odigral 28 tekem, na njih pa v povprečju na tekmo prispeval 32,5 točke, 9,3 skoka in 7,9 asistence. Več točk od njega je v karieri v končnici povprečno na dvoboj dosegal le legendarni Michael Jordan (33,4). Vsi ostali so dosegali manj kot 30 točk, tudi naslednji na večni lestvici, kot so Allen Iverson (29,7), Kevin Durant (29,4) in Jerry West (29,1).

Jayson Tatum je v prvem polčasu proti Miamiju prispeval 15 točk, 8 skokov in 6 asistenc, tako da se mu nasmiha trojni dvojček. Foto: Reuters Nedeljski spored se je začel ob 19. uri. Favorizirani Boston Celtics (64 zmag, 18 porazov) gosti Miami Heat (46-36). Po prvem polčasu kaže veliko gostiteljem, ki vodijo s 60:45, v napadu pa sta pri Bostonu najbolj razigrana Jayson Tatum (15 točk) in Kristaps Porzingis (13). Pri gostih je največ točk dosegel center Bam Adebayo (14), ki bo podobno kot Tatum letos sestavljal zvezdniško ameriško olimpijsko reprezentanco v Franciji.

Boston ima dodaten motiv, saj jih je Miami lani izločil, potem ko jih je v TD Gardnu nadigral na odločilni sedmi tekmi. A takrat je za Heat igral tudi prvi zvezdnik Jimmy Butler, sicer velik prijatelj Gorana Dragića, ki tokrat zaradi poškodbe ne more pomagati soigralcem.

Kdaj bi se lahko Kawhi Leonard vrnil na parket? Druga tekma proti Dallasu bo na sporedu v noči na sredo ob 4. uri zjutraj. Foto: Reuters Ob 21.30 se začne tekma, ki nas najbolj zanima, Dallas Mavericks (50 zmag, 32 porazov) gostujejo v mestu angelov pri Los Angeles Clippers (51-31). Slednji so na zadnjih 20 tekmah rednega dela zmagali samo desetkrat, Dallas pa je izgubil samo štirikrat (a ob zadnjih dveh porazih Luka Dončić ni igral). Mavericks bodo v prednosti, ker ne bo igral Kawhi Leonard, ki ima težave s kolenom. Sploh še ne vedo, kdaj bo lahko začel s kontaktnim treningom.

Pri Dallasu je za vprašljivega veljal Tim Hardaway ml. (bolezen), a je sodeloval na jutranjem ogrevanju, nato pa je klub pred srečanjem sporočil, kako bo lahko pomagal soigralcem. Tako bo Dallas v Kaliforniji nastopil z najmočnejšo zasedbo.

