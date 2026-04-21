Hachimura o Dončiću: Ljudje se tega sploh ne zavedajo

Noč na sredo bo v končnici lige NBA postregla s tremi tekmami. Ob 4.30 po slovenskem času bodo drugič v končnici na vrsti Los Angeles Lakersi, ki bodo v Crypto.com Areni lovili drugo zmago nad Houston Rocketsi. Jezernikom še naprej ne moreta pomagati Luka Dončić in Austin Reaves, pri Rocketsih je pod vprašajem nastop Kevina Duranta, ki je bil prisiljen prvo tekmo izpustiti.

Večina oči bo vsaj do tekme uprta v Kevina Duranta, pri katerem je pred drugo tekmo napisan vprašaj. 37-letni Durant na sobotni prvi tekmi ni mogel nastopiti, saj se je tri dni prej na treningu po nesreči s kolenom zaletel v soigralca. Nekaj ur pred začetkom tekme je sicer poskušal ogreti poškodovano nogo, vendar je skupaj z zdravniško službo presodil, da njegovo desno koleno še ni dovolj pripravljeno za igro. To je Duranta močno razjezilo.

Šestnajstkratni udeleženec tekme vseh zvezd je bil v tej sezoni najboljši strelec Houstona s povprečjem 26 točk na tekmo, na večni lestvici strelcev lige NBA pa zaseda peto mesto. V njegovi odsotnosti so se petopostavljeni Rocketsi v napadu precej mučili in prvo tekmo proti Lakersom izgubili z 98:107. Houston je sicer imel kar 27 metov več od tekmeca, vendar je bil zelo neučinkovit. Iz igre so košarkarji gostujočega kluba zadeli le 37,6 odstotka metov, za tri točke so metali le 33,3-odstotno uspešno, s črte prostih metov pa zadeli 68 odstotkov metov.

Trener Rocketsov Ime Udoka je brez oklevanja poudaril, kaj je ekipi v soboto najbolj manjkalo. "Učinkovitost in stalno doseganje točk," je dejal Udoka. "Durant običajno meče z visokim odstotkom uspešnosti in je zelo zanesljiv. Slabih večerov, kot je bil ta naš, ima zelo malo. Ob vseh mladih igralcih v ekipi nas njegova prisotnost tudi umiri … Ne glede na to, ali se vrne ali ne, če bomo metali tako slabo, bo zelo težko zmagati," je bil neposreden trener Houstona.

Kevin Durant je izpustil prvo tekmo. Foto: Reuters

Vpliv Dončića

A svoje načrte imajo tudi Lakersi. "Mislim, da to, da Durant ni igral, ni vplivalo na našo miselnost," je dejal trener Los Angelesa J. J. Redick. "Vse, o čemer govorimo že dva meseca, je naše razmišljanje v končnici. Ne moremo se obremenjevati s tem, kdo je v postavi ali koga ni. To je naš načrt igre, to je naš standard, to je način igre in v tej smeri smo gradili," je bil jasen Redick.

V ponedeljek se je na treninge vrnil Luka Dončić, ki se počasi vrača v pogon. Vrnitev Slovenca po pomembni zmagi na prvi tekmi proti Houston Rocketsom je poživila ekipo Lakersov. Igralci čutijo njegovo energijo. "Oh, to je neverjetno. Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, kakšen vpliv ima Luka ne samo na igrišču, ampak tudi zunaj njega. Je nekdo, ki si ga vedno želiš v bližini. Radi ga vidimo v svoji družbi. Res smo veseli, da se je končno vrnil," je povedal Rui Hachimura, ki je vesel Dončićevega doprinosa tudi zunaj teren. "Ves čas se šali s trenerji in tudi nami, to so običajne stvari," je bil nasmejan japonski košarkar, ki je bil med tekmo tarča ene izmed šal Dončića, a tega sploh ni opazil.

Liga NBA, končnica, 21. april

Pari končnice: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /1:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /1:0/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /1:0/ Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /0:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /2:0/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:1/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

