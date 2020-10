Gogi ni odpisan, a obeti so slabi

Favorizirani položaj Los Angeles Lakers se je v finalni seriji proti Miami Heat še okrepil. Ne le zaradi občutne premoči na prvi tekmi, ki so jo LeBron James in kalifornijska druščina dobili z rezultatom 116:98 in vodstva v seriji (1:0), temveč tudi zaradi zdravstvenih težav glavnih treh nosilcev igre moštva s Floride. V najbolj neugodnem položaju se je znašel prav Goran Dragić, ki je svoj prvi finalni nastop končal že v drugi četrtini.

Ljubljančan si je v na prvi pogled povsem nedolžnem prodoru natrgal tetivo stopalnega loka. Poškodba sicer ni tako huda, da bi pri Miamiju Dragića že dokončno odpisali, a vseeno tako resna, da nadaljevanje sezone ostaja vprašljivo. Zadnji termin, ki je sicer v ligi NBA zelo uveljavljen, pušča priprta vrata, čeprav zgodovina tovrstnih poškodb za Slovenca ni pretirano optimistična. V zadnjem desetletju je pri 17 košarkarjih lige NBA, med katerimi je tudi Pau Gasol, okrevanje v povprečju trajalo več tednov. Sedemnajsterica je pred vrnitvijo v povprečju izpustila 12,8 tekme.

Dragićeva zgodba bi bila zaradi teže finala lahko krajša, tudi ob pomoči injekcije kortizona, a so na to temo v taboru prvakov vzhodne konference zelo skopi. Ni pa skrivnost, kako pomemben član zasedbe Miami Heat je koseški zmaj. Do poškodbe je bil namreč prvi strelec moštva v končnici, na več tekmah tudi mož odločitve, predvsem pa stalni vitalni povezovalni člen.

Zvezdniški dvojec LeBron James-Anthony Davis bo skušal narediti drugi korak proti naslovu prvaka. Foto: Reuters

Druga tekma velikega finala bo sicer na sporedu v noči na soboto ob 3.00. Serija bi se sicer po najkrajšem mogočem scenariju lahko končala že v sredo, v skrajnem primeru, ki predvideva sedem tekem, pa 14. oktobra.

Liga NBA, 2. tekma finala 2020 3.00, Los Angeles Lakers – Miami Heat /1:0/



// – rezultat v seriji. Za naslov prvaka mora moštvo dobiti štiri tekme.

Če bodo LA Lakers izkoristili dobro izhodišče in se v "mehurčku" v Orlandu veselili končne zmage, bo to že 17. naslov prvaka za morda kar najbolj slovito franšizo lige. Jezerniki bi s tem naslovom, prvim po desetletju, na vrhu večne lestvice ujeli Boston Celtics. Zasluge za to, da se ti ne borijo že za svoj 18. naslov, pa ima prav Miami, ki je Kelte izločil v vzhodnem konferenčnem finalu. Moštvo s Floride po drugi strani lovi svoj četrti naslov prvaka, nesrečni Goran Dragić pa prvega in šestega "za Slovenijo", saj imajo šampionske prstane v domačih sefih že Rašo Nesterović ter po dva Beno Udrih in Saša Vujačić.