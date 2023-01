Dončić se vrača

Po kar uspešnem decembru, ko so Dallas Mavericks zmagali na desetih tekmah in izgubili samo na šestih, je januar zanje znova slabši. Predvsem zaradi poškodb. Imajo štiri zmage in pet porazov. Na zadnjih petih tekmah so izgubili štirikrat. Dve od teh je Luka Dončić zaradi težav z gležnjem izpustil. Za dvoboj z Atlanto Hawks bo očitno nared za igro (v noči na četrtek ob 1.30). Njegov status: verjeten nastop.

Dallas je zaradi poškodb precej zdesetkan. Manjkajo Tim Hardaway Jr. (gleženj), Maxi Kleber (stegenska mišica) in McKinley Wright IV (stopalo), za sredino tekmo pa sta vprašljiva Dorian Finney-Smith (aduktor) in Josh Green (komolec).

Dallas ima 24 zmag in 21 porazov, Atlanta pa 22 zmag in 22 porazov.

Liga NBA, 18. januar:

Lestvica: