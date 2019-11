LA Lakers lovijo enajsto zmago v sezoni, v New Orleansu derbi najslabših

V košarkarski ligi NBA bo v noči na ponedeljek na delu vodilno moštvo zahodne konference Los Angeles Lakers. LeBron James, Anthony Davis in druščina v domačem Staples Centru gostijo Atlanta Hawks, ki imajo na računu do zdaj le štiri zmage in osem porazov ter v vzhodni konferenci zasedajo 11. mesto. V New Orleansu pri Pelicans gostujejo Golden State Warriors, to pa sta trenutno najslabši moštvi zahodne konference.