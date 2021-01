Spet raznovrstni Dončić ob koncu izrazil nezadovoljstvo

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so brez peterice pomembnih soigralcev morali priznati premoč Giannisu Antetokounmpu in soigralcem pri Milwaukee Bucks, izstopal je tudi Chris Middleton. Slovenski košarkar je bil le skok oddaljen od trojnega dvojčka, v zaključku pa izrazil nezadovoljstvo, ker soigralci niso namenili njemu žoge, ko se je tekma lomila. Na koncu je z metom s svoje sredine poizkusil izsiliti podaljšek, žoga pa na žalost ni našla poti skozi obroč, a prav veliko ni zgrešila cilja.

Milwaukee Bucks : Dallas Mavericks 112:109 (84:81, 55:47, 30:22) Četrta četrtina Luka Dončić 28 točk (met za 3 1/6, za 2 11/17, prosti meti 3/7), 9 skokov, 13 asistenc, 3 izg. žoge v 36 min. Antetokounmpo 31 (met za 3 2/5, za 2 12/16, prosti meti 1/10), 9 sk., asistenca, blokada, 5 izg. žog v 30 min. Tretja četrtina Luka Dončić 17 točk (met za 3 0/5, 2 7/11, prosti meti 3/7), 4 skoki, 12 asistenc, 3 izg. žoge v 28 min. Antetokounmpo 20 (met za 3 1/3, za dve 7/9, prosti meti 1/7), 7 sk., asistenca, blokada, 5 izg. žog v 18 min. Magicians can hoop too 🎩🪄#LukaMagic | https://t.co/XNEtqv04r1 pic.twitter.com/2ONMhXcjnH — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 16, 2021 This kid is so nice with it 🔮#MFFL | @luka7doncic pic.twitter.com/HDj5lxsWA4 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 16, 2021 Druga četrtina Luka Dončić 10 točk (met za 3 0/2, 2 4/6, prosti meti 2/4), skok, 7 asistenc, 3 izg. žoge v 16 min. Antetokounmpo 16 (met za 3 1/2, za dve 6/8, prosti meti 1/7), 5 sk., asistenca, blokada, 5 izg. žog v 15 min. Prva četrtina Luka Dončić 9 točk (met za 3 0/2, 2 4/6, prosti meti 1/2), skok, 5 asistenc, 3 izg. žoge v 12 min. Antetokounmpo 10 (met za 3 1/1, za dve 3/5, prosti meti 1/4), 3 sk., blokada, 2 izg. žogi v 8 min. 4 defenders, 1 Luka pic.twitter.com/NgCVHp0gjM — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 16, 2021

Mavericks tudi proti Milwaukee Bucks, kjer se vse vrti okoli zvezdnika Giannisa Antetokounmpa (MVP rednega dela pretrele sezone) igrajo brez Josha Richardsona, Doriana Finney-Smitha, Jalena Brunsona, Maxija Kleberja in Dwighta Powella, ki so zaradi okužbe s koronavirusom ali stika z okuženo osebo na prisilnem dopustu. A Luka Dončić in njegovi zdravi soigralci, ki so pred dnevi dočakali tudi vrnitev Kristapsa Porzingisa, se na to ne ozirajo. Do zmage bodo skušali priti tudi v Milwaukeeju.

Mavericks so Milwaukee dvakrat premagali v pripravah na letošnjo sezono (128:112 in 112:102), prav tako so bili uspešnejši na zadnji pravi tekmovalni tekmi avgusta lani v mehurčku v Orlandu, ko so slavili zmago s 136:132 po podaljšku. Dončić je na tej tekmi zbral 36 točk, 14 skokov in 19 asistenc, Antetokounmpo pa 34 točk, 13 skokov in eno asistenco.

Liga NBA, 15. januar: 1:30, Boston Celtics - Orlando Magic 1:30, Cleveland Cavaliers - New York Knicks 1:30, Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 2:00, Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 2:00, Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls 3:00, Utah Jazz - Atlanta Hawks 4:00, Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 4:00, Sacramento Kings - Los Angeles Clippers Prestavljeni tekmi zaradi zapletov s koronavirusom: Detroit Pistons - Washington Wizards Phoenix Suns - Golden State Warriors

Lestvica:

Preberite še: