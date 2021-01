Zdesetkani Miami brez možnosti, Denver na krilih Jokića ugnal vročega Curryja in druščino

Še drugič v treh dneh sta se pomerila Philadelphia in Miami, ki zaradi okužb z novim koronavirusom in posledične samoizolacije ni mogel računati na kar sedem igralcev, manjkali so tudi nosilci ekipe Jimmy Butler, Goran Dragić in Bam Adebayo, in še drugič je zmagala Philadelphia. Potem ko je bilo na prvi tekmi tesno (podaljšek), so bili tokrat boljši s 125:108. Denver Nuggets, v ekipi katerega ni bilo Vlatka Čančarja, je na krilih Nikole Jokića (trojni dvojček) premagal Golden State Warriors.

Vročica je na gostovanju v Philadelphii pogrešala celo četo košarkarjev, zaradi protokolov, povezanih s covid-19, so manjkali Bam Adebayo, Jimmy Butler, Goran Dragić, Kendrick Nunn, Avery Bradley, Maurice Harkless, KZ Okpala in Udonis Haslem, zaradi poškodb pa Meyers Leonard in Maurice Harkless.

Vročica tako ni imela pravih možnosti za ugoden rezultat, gostitelji so ji že v prvem polčasu nosili 73 točk in ob odmoru vodili za 15, v nadaljevanju prednost zvišali tudi na 25 točk, na koncu pa slavili s 125:108. Pri zmagovalcih je bil z 31 točkami najbolj razpoložen Shake Milton, pri Miamiju jih je največ, 22, dosegel Duncan Robinson, Gabe Vincent jih je dodal 21 in v statistiko vpisal še osem skokov.

Naslednje srečanje Miami čaka v noči na nedeljo, ko je predvideno, da v domači dvorani pričakajo Detroit Pistons.

Nikola Jokić je ob zmagi Denverja nad Golden State Warriors vknjižil trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Jokić in druščina zaustavili vročega Curryja

Na delu je bilo tudi moštvo Vlatka Čančarja, ki pa ga ob zmagi Denver Nuggets nad Golden State Warriors ni bilo v postavi. Gostitelje je do zmage popeljal Nikola Jokić, ki se je podpisal pod nov trojni dvojček (23 točk, 14 skokov, 10 asistenc). Na drugi strani je s 35 točkami in 11 skoki blestel Steph Curry, a je bil premalo, da bi se veselil sedme zmage sezone.

Najvišji zmago večera so vknjižili košarkarji Indiana Pacers, s 111:87 so odpravili Portland Trail Blazers. do zmag še Toronto Raptors in Houston Rockets.

Dallas Mavericks Luke Dončića bo v noči na soboto gostoval pri tretji ekipi vzhoda Milwaukee Bucks-

Liga NBA, 14. januar: Philadelphia 76ers : Miami Heat 125:108

Milton 31, Harris 18; Robinson 22, Vincent 21, 8 sk.

(Gorana Dragića ni bilo v postavi Miamija.) San Antonio Spurs : Houston Rockets 105:109

Johnson 29, Walker 16; Wood 27, 15 sk, Brown 23, Tate 13, 10 asist. Toronto Raptors : Charlotte Hornets 111:108

Boucher 25, 10 sk., VanVleet 17; Rozier 20, Washington 20, 11 sk. Denver Nuggets : Golden State Warriors 114:104

Jokić 23, 14 sk., 10 asist., Murray, Barton oba po 17; Curry 35, 11 sk., Wiseman 18

(Vlatka Čančarja ni bilo v postavi Denverja). Portland Trail Blazers : Indiana Pacers 87:111

Brogdon 25, Sabonis 23, 15 sk.; McCollum, Lillard oba po 22

Lestvica: