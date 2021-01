SPORTO konferenca je vodilni dogodek s področja marketinga in sponzorstev v športu v širši regiji. Glavni namen konference, ki poteka v Sloveniji redno od leta 2004, je sodelovanje pri razvoju športno-poslovne industrije, pridobivanje novih strokovnih znanj in izmenjava izkušenj, hkrati pa dogodek ponuja tudi priložnost za poslovno mreženje. Letos bo prvič potekala digitalno, saj je organizatorje k tovrstni organizaciji prisilil koronavirus.

Kljub vsemu ima digitalna konferenca tudi pozitiven vidik, saj so uspeli privabili priznane sogovorce, kot sta lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban in nekdanji dolgoletni trener Arsenala Arsene Wegner.

Dončićev šef že pred dvema letoma izrazil željo, zdaj se je prižgala zelena luča

"V bistvu so plusi in minusu. Na nek način je lažje, predvsem se je to poznalo pri predavateljih, saj jim ni treba biti fizično prisotni. Posledično jih je tudi lažje prepričati, zlasti najmočnejše sogovorce. Z Markom Cubanom smo bili v navezi že pred dvema letoma, ampak je takrat dejal, da v času lige NBA ne potuje iz ZDA. Vedeli smo, da je nemogoče, da bi prišel, čeprav je bil pripravljen. Letos smo to skušali obrniti sebi v plus. Tudi pri ostalih govorcih, ki imajo sicer svoje zaposlitve, je časovni faktor zelo pomemben. Odpotovati za dva dni ni kar tako. V njihovem fokusu je pomembno, če jih povabijo iz večjih držav, večjih trgov. Mi smo vendarle Slovenija. Da smo za letošnjo konferenco dobili takšno zasedbo – Mark Cuban, Arsene Wenger, Michael Payne (lastnik in direktor Payne Sports Media Strategies, op. a.) in Kim Skildum-Reid (ustanoviteljica in direktorica Power Sponsorship, op. a.) – je velika stvar," je izpostavil direktor Sport Media Focus Tomaž Ambrožič, ki skupaj s sodelavci organizira SPORTO konferenco.

Arsene Wenger bo prav tako spregovoril za širše občinstvo. Foto: Reuters

Skupaj z Draganom Perendijo sta urejala vse potrebno, da bodo tako prestižni govorci v središču pozornosti. Pri Cubanu je prav tako pomagalo dejstvo, da ima Dallas dogovor s slovensko turistično organizacijo in partnerji.

"Videli so interes v Sloveniji. S Cubanomom smo v navezi prek elektronske pošte. Zelo je odziven. Ko smo mu pred dvema letoma poslali, je odgovoril v dveh minutah. Sicer nismo kaj veliko v komunikaciji. Pomembno je, da je sprejel vabilo. Upam, da bo sam pogovor toliko bolj zanimiv za nas," je poudaril Ambrožič, ki se je dotaknil tudi Wengerja: "Zanimiv pogled na posel ima. Ekonomist je. Ko je bil trener, ni samo prodajal, ampak skušal graditi, kar mu je tudi uspelo. Vedno poskušamo pritegniti različne poglede. Kot trener, ki zapravlja denar in ga mora hkrati tudi ustvarjati."

Organizator znamenite dirke Tour de France se je obrnil na Slovenijo

Zanimiv vidik lahko pričakujemo tudi s strani francoskega podjetja Amaury Sport Organization (A. S. O.), ki je organizator vrhunskih mednarodnih športnih prireditev – med drugim znamenite dirke Tour de France.

Tomaž Ambrožič se s sodelavci pri Sport Media Focus trudijo vsako leto v Slovenijo pripeljati zanimive sogovorce. Letos bodo morali SPORTO konferenco zaradi pandemije koronavirusa izvesti premierno na digitalni platformi. Foto: Vid Ponikvar

"Lansko leto je Tour zaznamoval Slovenijo (Tadej Pogačar je postal veliki zmagovalec, Primož Roglič je po velikem boju z mlajšim kolegom zasedel drugo mesto, op. a.). Kot sama znamka je prepoznavna po vsem svetu. Sami so se obrnili na nas v času lanskoletne Dirke po Franciji. Iskali so agencijo, prek katere bi svoje produkte ponudili Sloveniji. Ne govorim o pravi dirki, kar je kratkoročno nerealno, temveč o rekreativni enodnevni dirki, ki jo organizirajo že po celem svetu. Iščejo tudi v Sloveniji nekoga. Smo v pogovorih, a se še nismo dogovorili. V bodoče se lahko zgodi, da bomo organizirali takšen dogodek, ker ocenjujejo, da Slovenija ni le kolesarska velesila, ampak se zavedajo, da v naših državah veliko ljudi kolesari. V stilu Maratona Franje," se je razgovoril Ambrožič.

Zanimanje za letošnjo SPORTO konferenco je po njegovih ocenah večje kot lansko leto in bo na koncu verjetno največja udeležba, saj je cena zaradi spletne izvedbe nižja: "Prav tako bodo imeli gostje še 30 dni po konferenci možnost ogleda vseh predavanj na naši platformi. V živo se namreč večkrat zgodi, da zaradi pogovorov in tkanja vezi kakšnega izpustijo. Iz tega vidika bo velik plus. V preteklosti je to namreč manjkalo. Predavatelji namreč niso bili navdušeni, da bi se njihove vsebine delile. Zdaj so navajeni tega zaradi vseh konferenc in smo se dogovorili."