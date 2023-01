Dragićevi gostijo Oklahomo, Čančarjevi gostujejo v Los Angelesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čikaški Biki, trenutno 11. ekipa Vzhoda, se želijo po dveh zaporednih porazih spet vrniti na zmagovite tirnice, na domačem parketu pa gostijo Oklahomo, 12. ekipo Zahoda.

Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa so predvsem po zaslugi srbskega košarkarskega čarovnika Nikole Jokića ena najbolj vročih ekip lige, trenutno so drugi na Zahodu, poraza pa niso doživeli že štiri tekme. Pomerili se bodo z LA Clippers, ki so trenutno šesta ekipa zahodne konference.

Liga NBA, 13. januar:

Lestvica:

