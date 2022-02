Bostonu uspelo še v osmo

V ligi NBA sta bili danes na sporedu le dve tekmi. Košarkarji Bostona so proti Atlanti vknjižili še osmo zaporedno zmago. Celtics so zmagali s 105:95. Hawks so bili sicer zadnja ekipa, ki je uspela premagati Celtics. 29. januarja je bila Atlanta boljša s 108:92. Na drugi tekmi pa se bo Indiana pomerila z Minnesoto.

Liga NBA, 13. februar: Boston Celtics : Atlanta Hawks 105:95

Tatum 38 (10 sk.), Brown 17 (9 sk.); Young 30 (10 as.), Bogdanović 26 21.00 Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves

Košarkarji Bostona so v zadnjih tednih ujeli zmagoviti ritem. Proti Atlanti so dosegli še svojo osmo zmago v nizu. V TD Gardnu je bilo 105:95 za gostitelje. Tekmo so sicer bolje odprli gostje, ki so ob koncu prvega polčasa vodili s 55:45, v tretji četrtini pa je Boston povsem zagospodaril na parketu. Celtics so tretjih dvanajst minut dobili s kar 42:23, kar je na koncu tudi zadostovalo za novo zmago. Prvi strelec domače ekipe je bil z 38 točkami in desetimi skoki, na drugi strani je tuditekmo končal z dvojnim dvojčkom Dosegel je 30 točk in deset asistenc.