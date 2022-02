Bo to novi klub Gorana Dragića?

Branilec Milwaukee Bucks Pat Connaughton bo v ponedeljek prestal operacijo za popravilo zloma četrte metakarpalne kosti v desni roki in naj bi se v ekipo Milwaukeeja po prvih napovedih vrnil pred koncem rednega dela sezone, poroča ESPN. 29-letni Connaughton se je poškodoval v četrtek na srečanju s Phoenix Suns, ki so ga Bucks izgubili, ob tem pa so doživeli še udarec v obliki poškodbe svojega branilca.

