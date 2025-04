Norišnica na zahodu. Luka Dončić sploh še ne ve, kaj ga bo doletelo!

Zadnji dan rednega dela lige NBA bo pester kot že dolgo ne. Če je na vzhodu že bolj ali manj vse jasno, pa je na zahodu še ogromno vprašajev. Luka Dončić z Los Angeles Lakers denimo še ne ve, s kom se bo spopadel v prvem krogu končnice. Možnosti so kar tri: Golden State, Minnesota in celo Denver Vlatka Čančarja. Tako se malce po 21.30, ko se bodo vzporedno začeli vsi dvoboji zahodne konference, obeta nepozabna poslastica, ki bi bila lahko nepredvidljiva do zadnje sekunde.

Zvečer se v ligi NBA obetajo tekme rednega dela, ki bodo zaradi velikega vložka in pomembnosti spominjale na odločilni sedmi spopad v končnici. To velja zlasti za spopad v San Franciscu med Golden Statom in LA Clippers. Zmagovalec si bo zagotovil nastop v končnici, poražencu pa grozi padec celo na sedmo mesto, kar pomeni, da bi si moral sodelovanje v izločilnem delu zagotoviti prek zahtevnih in skrajno nepredvidljivih dodatnih kvalifikacij (play-ina).

All eyes on 4 through 8 in the West with 3 automatic playoff spots still undetermined as we head into Sunday’s regular season finale!



🍿 Nuggets can finish any spot 4-7

🍿 Clippers can finish in spots 4, 5 or 7

🍿 Warriors can finish in 6 or 7 spot

🍿 Timberwolves can finish any… pic.twitter.com/GBKqvOyTur — NBA (@NBA) April 12, 2025

Tisti klubi, ki si bodo zagotovili nastop v končnici neposredno – ta privilegij pripada šestim najboljšim ekipam v vsaki konferenci –, si bodo lahko tako privoščili še kako potreben počitek. Naslednji teden bo namreč v znamenju obračunov play-ina, šele nato pa sledi tisto, kar Luka Dončić in soigralci obožujejo najbolj. To je končnica, vrhunec lige NBA, v kateri bodo zagotovo nastopili Jezerniki.

LA Lakers so si na zahodu priigrali tretje mesto, tako da bo današnje gostovanje v zadnjem krogu pri že odpisanem Portlandu minilo brez rezultatskega imperativa. Temu primerna bi lahko bila tudi igralna zasedba JJ Redicka, saj se poraja vprašanje, ali bo želel strateg Lakersov tik pred začetkom končnice tvegati z nastopom vseh najboljših igralcev. Tudi Dončića.

Luka Dončić in LeBron James vstopata v letošnjo končnico z ogromnimi cilji. Foto: Guliverimage

"Naš edini cilj je naslov prvaka," je jasno in glasno po zadnji imenitni predstavi, ko je Jezernikom do visoke zmage nad zdesetkanimi Raketami (140:109) pomagal z 39 točkami, osmimi skoki in sedmimi asistencami, sporočil 26-letni Slovenec. Lani je prvič v karieri zaigral v velikem finalu in z Dallasom priznal premoč Bostonu (1:4), letos pa bo poskušal storiti še korak naprej in osvojiti dragoceni prstan z Jezerniki.

Prepričan je, da imajo LA Lakers dovolj kakovosti, da bi lahko uresničili cilj. Po dolgem času bodo redni del sezone končali z vsaj 50 zmagami, prvič po letu 2020, takrat so bili nazadnje prvaki, pa se bodo izognili nastopu v play-inu.

Kakšni so scenariji v boju za preostala mesta, ki na zahodu vodijo v končnico? Denver si bo nastop v končnici, tega zagotavlja šest najboljših mest po rednem delu sezone, zagotovil z zmago v Houstonu ali pa v primeru današnjega poraza bodisi Golden Stata bodisi Minnesote.

si bo nastop v končnici, tega zagotavlja šest najboljših mest po rednem delu sezone, zagotovil z zmago v Houstonu ali pa v primeru današnjega poraza bodisi Golden Stata bodisi Minnesote. LA Clippers si bo zagotovil nastop v končnici z zmago nad Golden Statom ali pa v primeru današnjega poraza bodisi Denverja bodisi Minnesote.

si bo zagotovil nastop v končnici z zmago nad Golden Statom ali pa v primeru današnjega poraza bodisi Denverja bodisi Minnesote. Golden State si bo zagotovil nastop v končnici z zmago nad LA Clippers ali pa v primeru današnjega poraza Minnesote.

si bo zagotovil nastop v končnici z zmago nad LA Clippers ali pa v primeru današnjega poraza Minnesote. Minnesota si bo zagotovila nastop v končnici z zmago nad Utahom.

Denver v Teksasu, LA Clippers pri Golden Statu

Če bo Nikola Jokić, ki se lahko v tej sezoni pohvali z izjemno statistiko, ostal praznih rok pri Raketah, bi lahko padel celo na sedmo mesto. Foto: Reuters Dončić je za zdaj edini slovenski udeleženec končnice lige NBA, lahko pa se mu pridruži tudi reprezentančni soigralec Vlatko Čančar. Njegovi Denver Nuggets bodo o tem odločali danes na zelo zahtevnem gostovanju pri drugouvrščenih Houston Rockets. Če bi Nuggetsi doživeli poraz, hkrati pa bi bila danes uspešna Golden State in Minnesota, bi srbski velikan Nikola Jokić in soigralci padli na neprijetno sedmo mesto, kjer bi jih v prvi tekmi play-ina čakal obračun z Memphisom. In prva zaključna žogica za play-off.

Zato velja najbolj razburljivo dogajanje pričakovati v San Franciscu, kjer bosta o svoji usodi neposredno odločala Golden State in LA Clippers. Obe ekipi sta v zadnjem obdobju v izvrstni formi, a lahko poraženca doleti tudi boleč padec na sedmo mesto.

Ekipama iz Kalifornije bi pri tem močno olajšal delo Utah, če bi zvečer presenetil Minnesoto, a so Jazz glede na zadnje predstave proti Timberwolvesom veliki avtsajder. Tako ima na papirju izmed vseh štirih kandidatov, ki se na zahodu še potegujejo za tri vozovnice za končnico (za četrto, peto in šesto mesto), najlažjo nalogo Minnesota.

Complete Western Conference Playoff and Play-In scenarios for tomorrow's games -- see how the outcome of each game affects seeding ⬇️ pic.twitter.com/sC1JzF1Ikk — NBA Communications (@NBAPR) April 12, 2025

To bo pomemben večer tudi za Dallas. Nekdanji klub Luke Dončića se še poteguje za deveto mesto, ki v prvi tekmi play-ina prinaša prednost domačega igrišča. Mavericks želijo prehiteti Sacramento, s katerim se bodo tudi spopadli v uvodnem dejanju play-ina, a potrebujejo zmago v Memphisu, hkrati pa morajo Kralji doma izgubiti proti Phoenixu, enemu največjih presenečenj sezone.

Dallas že ve, da se bo v prvem krogu play-ina pomeril s Sacramentom. Vprašanje je le, kje bo odigrana tekma. Foto: Reuters

Obeta se torej večer za košarkarske sladokusce, prepoln vprašajev. Če je na vzhodu že vse odločeno, tiste tekme se bodo začele že ob 19. uri po slovenskem času, pa na zahodu vlada norišnica. Ogromno je še vprašajev, odgovori pa bodo znani v poznih večernih urah.

Zahodna konferenca - vse kombinacije: 1. Oklahoma City Thunder

2. Houston Rockets

3. Los Angeles Lakers

4. Denver, LA Clippers ali Minnesota

5. LA Clippers, Denver ali Minnesota

6. Golden State, Denver ali Minnesota

7. Minnesota, Golden State, Denver, LA Clippers ali Memphis

8. Memphis ali Minnesota

9. Sacramento ali Dallas

10. Dallas ali Sacramento Pari 1. kroga končnice: Oklahoma City (1) – ? (8)

Houston (2) – ? (7)

LA Lakers (3) – ? (6)

? (4) – ? (5) Vzhodna konferenca – je že vse odločeno: 1. Cleveland Cavaliers

2. Boston Celtics

3. New York Knicks

4. Indiana Pacers

5. Milwaukee Bucks

6. Detroit Pistons

7. Orlando Magic

8. Atlanta Hawks

9. Chicago Bulls

10. Miami Heat Pari 1. kroga končnice: Cleveland (1) – ? (8)

Boston (2) – ? (7)

New York (3) – Detroit (6)

Indiana (4) – Milwaukee (5) Prvi krog play-ina:

Orlando – Atlanta (zmagovalec si zagotovi status sedmega nosilca)

Chicago – Miami

Liga NBA, 13. april:

Lestvica

Preberite še: