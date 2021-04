Dragić in druščina v Phoenixu, ki mu gre v tej sezoni odlično

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se bosta Goran Dragić in Jimmy Butler veselila tudi v Phoenixu?

Se bosta Goran Dragić in Jimmy Butler veselila tudi v Phoenixu? Foto: Guliverimage

Goran Dragić in Miami Heat ponoči gostujejo v Phoenixu pri drugi najboljši ekipi zahodne konference košarkarske lige NBA. S Suns so se v tej sezoni pomerili le enkrat, doma v Miamiju so 24. marca izgubili s 100:110.