Luko Dončića in soigralce v noči na četrtek čaka izjemno pomembna tretja tekma finala lige NBA. Zasedba Jasona Kidda se bo prvič v velikem finalu predstavila pred domačimi navijači v American Airlines centru, ki bodo tako prvič po 13 letih v svoji dvorani spremljali dvoboj za naslov prvaka lige NBA. Medtem ko je Dončić na prvih dveh tekmah povsem upravičil naziv najboljšega košarkarja finala zahodne konference, pa je pogrešal predvsem prispevek svojih soigralcev, v prvi vrsti drugega superzvezdnika v zasedbi Dallasa Kyrieja Irvinga.

Ta je na prvih dveh tekmah v povprečju dosegal le 14 točk na obračun, zadel pa je le trinajst metov iz 37 poskusov, iz devetih poskusov pa sploh še ni zadel za tri točke. Po dveh porazih so v Dallasu strnili vrste, v to sta bila v prvi vrsti kot vodji ekip vključena tudi Dončić in Irving, ki je opravil tudi pogovor z Dončićem. "Začelo se je s tem, da sem jaz 'hermanu' (bratu, op. p.) dejal, da moram igrati bolje zanj, poleg njega, če želimo skupaj doseči svoj cilj. Povedal sem mu, da je moja krivda in napaka, da nisem igral dovolj dobro. Imela sva povsem sproščen pogovor, ko pa sem mu povedal, da vem, da nisem bil pravi. Še vedno si vsi zaupamo, verjamemo eden v drugega, ob tem pa ne smemo pozabiti, da se moramo zabavati. Tako daleč smo prišli, ker smo odlična ekipa, ne pa ker bi večino delo opravila jaz in Luka. Vse skupaj je plod ekipe, celotne franšize, ne pa posameznikov," je bil jasen Irving.

Luka Dončić bo po pričakovanjih kljub težavam s poškodbami znova pomagal svoji ekipi. Foto: Reuters

Dončićev nekdanji trener: Najbolj me navdušuje igrivost Pred tretjo tekmo v Dallasu je za Sportal o Dončiću spregovoril tudi njegov nekdanji trener iz mlajših selekcij, Rok Dežman. "Že v mladosti se je nekako nakazovalo, da bo Luka nekaj posebnega, nihče pa si po mojem mnenju ni upal pomisliti na kaj takšnega, kar počne trenutno. Takoj se je opazilo, da se Luka z žogo giblje povsem naravno, prav tako je vedno znal najti način, kako 'prelisičiti' nasprotnika. V vsaki igri je želel biti najboljši in zmagati, kar lahko opazimo tudi sedaj, še najbolj pa to vidimo skozi izražanje njegovih čustev med samo tekmo. Najbolj pa me navdušuje igrivost, ki jo izkazuje na treningih, ogrevanjih pred tekmami …, ko izvaja mete iz nenavadnih položajev ter na svojevrstne načine. To počne že od nekdaj, predvsem je vedno poskušal kaj, kar se je zdelo na prvi pogled skoraj nemogoče."

Nastop Porzingisa pod vprašajem

In medtem ko v Dallasu predvsem iščejo rešitev, kako zaustaviti najboljšo ekipo rednega dela lige, pa se z drugačnimi težavami ubadajo pri Celticsih, ki še ne vedo, ali bodo lahko na tretjem srečanju računali tudi na Kristapsa Porzingisa. Njegov nastop ob poškodbi leve noge, ki jo je staknil na drugi tekmi ob trku z Dereckom Livelyjem, je še negotov, dokončna odločitev pa naj bi bila sprejeta tik pred začetkom tretje tekme. "Za to ekipo bi tudi umrl na igrišču. Upam, da mi ne bo treba dobesedno umreti, a če to pomeni, da bomo zmagali, sem pripravljen tudi na to," je bil jasen Porzingis.

Nastop Porzingisa pod vprašajem. Foto: Reuters

Nekdanji član Dallasa bo v primeru, da bo lahko zaigral, šele prvič po odhodu iz Dallasa zaigral na gostovanju proti svoji nekdanji ekipi, ki jo je zapustil februarja 2022. V dresu Washingtona je nato po odhodu 24. januarja 2023 zaradi poškodbe gležnja izpustil obračun v American Airlines centru, v dresu Bostona pa je nato izpustil tudi letošnji obračun zaradi poškodbe kolena. "Mogoče je to kakšna črna magija, prekletstvo," je na vprašanje, kaj meni o tem, da od odhoda iz Dallasa še ni igral v American Airlines centru v smehu odgovoril Porzingis. "Po toliko poškodbah je težko, sploh ko se komaj vrneš na parket, pa se takoj zgodi nekaj takšnega. To je težek trenutek, a počutim se dobro. Verjamem, da bom nared," je še dodal Porzingis.

Liga NBA, finale, 12. junij:

Liga NBA, finale: Boston Celtics (1) – Dallas Mavericks (5) /2:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

