Dončićeve po gostovanju v Dallasu čaka derbi, na zahodu hud boj za končnico

Redni del lige NBA se vztrajno bliža koncu. Košarkarji Los Angeles Lakers so si na sredinem gostovanju v Dallasu z zanesljivo zmago zagotovili neposredno vozovnico za končnico. Do izločilnih bojev bodo Luka Dončić in soigralci odigrali še dve tekmi, prvo doma proti Houston Rockets. Obe ekipi sta si že zagotovili neposredno uvrstitev v končnico, teksaška zasedba bo druga na zahodu, Jezerniki pa so trenutno tretji, a lahko še zdrsnejo po lestvici.

Če je v vzhodni konferenci že povsem jasno, kdo si je že zagotovil konferenčni četrtfinale in katere štiri ekipe čakajo dodatni dvoboji za končnico, pa so stvari precej bolj zapletene na zahodu.

Tako pomembna tekma čaka Denver Nuggets, katerega član je tudi Vlatko Čančar. Denver je trenutno peti na zahodu, pomembno zmago bo lovil proti sedmemu Memphis Grizzlies. Četrti LA Clippers pa pričakuje deveti Sacramento, ki bo igral v dodatnih bojih za končnico. Kalifornijska ekipa bo iskala sedmo zaporedno zmago. Šesto mesto drži Minnesota Timberwolves, v igri za šesterico pa je pred večerno tekmo tudi osmi Golden State Warriors.

