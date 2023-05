Izjemni predstavi Jokića in Hardna #video

Košarkarji Denver Nuggets so na drugi tekmi konferenčnega polfinala s 97:87 premagali Phoenix Suns in v seriji na štiri zmage povedli z 2:0. Glavni akter tekme je bil Nikola Jokić z 39 točkami in 16 skoki. Pri poražencih je Devin Booker obračun končal pri 35 točkah. Košarkarji Philadelphie 76ers so za uvod v serijo s 119:115 premagali Boston Celtics, s 45 točkami je blestel James Harden, ki je izenačil svojo točkovni rekord v končnici.

Srbski center Nikola Jokić je z 39 točkami in 16 skoki vodil Denver do druge zmage. Po zaostanku sedmih točk je v drugem polčasu nanizal 26 točk in odločilno pripomogel k preobratu. V torek bo izvedel, če bo tretjič zapored izbran za najkoristnejšega igralca lige in v glasovanju premagal Kamerunca Joela Embiida in Grka Giannisa Antetokounmpa.

Vrhunci srečanja v Denverju:

James Harden je ob zmagi Philadelphie Bostonu nasul 45 točk. Foto: Guliverimage V TD Gardnu v Bostonu so gledalci videli precej izenačen obračun med Boston Celtics in Philadelphia 76-ers, ki se je končal z zmago gostov. V dresu teh je odlično tekmo odigral zvezdnik James Harden, ki se je ustavil pri 45 točkah, kar je njegov točkovni rekord v končnici NBA. Pri poražencih je voz vlekel Jayson Tatum z 39 točkami in 11 skoki.

Vrhunci srečanja:

Liga NBA, 1. maj

Liga NBA, 2. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) - Phoenix Suns (4) /2:0/

Golden State Warriors (6) - Los Angeles Lakers (7) Vzhod:

New York Knicks (5) - Miami Heat (8) /0:1/

Boston Celtics (2) - Philadelphia 76ers (3) /0:1/ // - Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

