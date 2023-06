Začenja se veliki finale! Bodo Jimmy Butler in druščina presenetili še enega favorita?

Začenja se veliki finale košarkarske lige NBA. V noči na petek po slovenskem času (2:30) se bosta v Denverju v Koloradu na prvi tekmi spopadli moštvi Nuggets in Miami Heat. Denver s srbskim asom Nikolo Jokićem in slovenskim reprezentantom Vlatkom Čančarjem sploh prvič igra v finalu lige NBA, za Miami je to že sedmi finale, v katerem se bo boril za svoj četrti naslov prvaka.

Košarkarji moštva Miami Heat so si mesto v letošnji končnici lige NBA priigrali na kvalifikacijskem turnirju "play-in", ko so ugnali Chicago Bulls, že v prvem krogu "play-offa" pa naleteli na najboljše moštvo rednega dela sezone Milwaukee Bucks. Floridčane so stavnice že tedaj odpisale, proti prvakom iz leta 2021 naj ne bi imeli prav nobenih možnosti. A Jimmy Butler in druščina so dokazali nasprotno.

Miami Heat so Milwaukee izločili s 4:1 v zmagah in se v polfinalu vzhodne konference srečali z New York Knicks. Tudi ti so veljali za velike favorite dvoboja in zmaga Miamija s 4:2 v zmagah je bilo novo presenečenje. Če so komentatorji košarkarskega dogajanja v ZDA še nekako sprejeli, da so Heat močne Bucks nekako presenetili, Knicks pa očitno niso bili tako močni, kot je kazalo njihovo peto mesto v vzhodni konferenci po rednem delu sezone, pa so bili pred konferenčnim finalom domala soglasni, Miami proti Bostonu pa res nima prav nobenih možnosti.

In košarkarji Heat so spet vsem dvomljivcem zaprli usta. V finalu vzhoda proti Boston Celtics so spektakularno povedli s 3:0 v zmagah. Takega zaostanka ni ujela še nobena ekipa v zgodovini. V vseh dozdajšnjih 149 primerih, ko je moštvo v končnici zaostajalo z 0:3, je izpadlo. A Kelti so to tradicijo skoraj prekinili. Skoraj. Vrnili so se v igro za napredovanje v finale, serijo izenačili na 3:3 v zmagah in ko so se po prvotnem šoku spet oglasili tisti, ki so Miami že odpisali, so se Jimmy Butler in druščina zbrali ter dobili odločilno sedmo tekmo. Tradicija tako ostaja tudi po 150 serijah neprekinjena.

Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem in Nikolo Jokićem prvič igrajo v finalu lige NBA. Foto: Guliverimage

Zdaj Miami v velikem finalu čaka nova "nemogoča naloga", nov "nepremagljiv nasprotnik". Proti Denver Nuggets, najboljši ekipi zahodne konference, Miami seveda "nima prav nobenih možnosti". Že slišano? Seveda, a kot kaže, se marsikdo iz letošnje končnice ni ničesar naučil. Denver Nuggets so vendarle druga zgodba, pravijo številni komentatorji. Moštvo srbskega čarovnika Nikole Jokića, dvakratnega najkoristnejšega igralca lige (v letih 2021 in 2022), melje vse pred seboj. V treh krogih končnice so Nuggets izgubili le tri tekme, eno proti Minnesota Timberwolves v prvem krogu in dve proti Phoenix Suns v drugem. V finalu zahoda so LA Lakers odpihnili s 4:0.

Miami se s tovrstnim nezaupanjem napaja, košarkarji so ob tem le še bolj motivirani in Denver Nuggets lahko pričakujejo naporne bitke. Miami še čaka vrnitev Tylerja Hera, ki pa ga na prvi finalni tekmi še ne bo. Pri Nuggets slovenski reprezentant Vlatko Čančar v končnici ni dobil priložnosti za igro, sicer pa ima glavni trener Michael Malone na voljo popolno postavo. So pa košarkarji iz Kolorada pred končnim obračunom za naslov prvaka nedvomno bolj spočiti kot njihovi floridski nasprotniki, ki jim poveljuje prekaljeni trenerski maček Erik Spoelstra.

Miami Heat so v posezoni odigrali že 19 napornih tekem, Denver Nuggets le 15.

Liga NBA, finale, 1. tekma:

