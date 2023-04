Dončića izžvižgali v Miamiju #video

V preteklosti je znal dvoboj med Miamijem in Dallasom predstavljati enega izmed slovenskih športnih vrhuncev. Na Floridi ni manjkalo slovenskih ljubiteljev košarke, ki niso hoteli izpustiti srečanja dveh asov, Gorana Dragića (Miami) in Luke Dončića (Dallas). Tako je bilo vse do leta 2021, nato pa je izkušeni Ljubljančan, danes branilec enega največjih favoritov za osvojitev naslova (Milwaukee), zapustil Miami.

Včasih sta Goran Dragić in Luka Dončić na dvobojih med Miamijem in Dallasom skrbela za vsesplošno slovensko košarkarsko veselico. Foto: Reuters V vrstah Dallasa še vedno pleni pozornost Dončić. Je eden najbolj priljubljenih košarkarjev v ligi NBA, na lestvici najboljših strelcev je pred njim zgolj Joel Embiid, a mu v tej sezoni s klubom ne gre vse po načrtih. Po slabšem rezultatskem nizu je na zahodu padel na 11. mesto. Če ne bo izboljšal uvrstitve, bo po dolgem času ostal brez končnice, kar bi bil velik udarec za klub, ki ima v svojih vrstah dva velika zvezdnika lige NBA.

Dončić sodeluje s Kyriejem Irvingom, s katerim pa se nista uigrala tako, kot so načrtovali pri Dallasu. Rezultati niso spodbudni, vrag pa je dokončno vzel šalo, ko so Mavericks padli iz kroga najboljših desetih klubov zahodne konference. Z zmago v Miamiju bi na lestvici ujeli Oklahoma City in si izboljšali možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije (play-in), a bi potrebovali še kaj več, saj imajo s Thunder negativno razmerje v medsebojnih tekmah.

Zmago potrebuje nujno tudi Miami

Miami želi prekiniti niz treh porazov. Foto: Reuters Zmago pa v noči na nedeljo potrebuje tudi Miami. Po treh zaporednih porazih si je pokvaril uvrstitev na lestvici vzhodne konference in povečal zaostanek za šestih mestom, ki zagotavlja neposredno udeležbo v končnici. Trener Erik Spoelstra, ki je pred leti vodil Gorana Dragića in z njim nastopil v velikem finalu lige NBA (2020), se bo tako potrudil, da v dvorani Miami-Dare Arena pokvari načrte Dallasu in prekine negativni niz.

Na zahodu vlaga ogromna gneča na mestih, ki vodijo v dodatne kvalifikacije. Dallas je na zadnji tekmi ostal brez zmage v Philadelphii, pri kateri je bil boljši vse do zadnje četrtine, v prvem polčasu vodil že za +12, nato pa popustil in v zadnji četrtini dosegel le 17 točk. Luka Dončić in Kyrie Irving sta skupaj dosegla 47 točk (24 in 23). Grozi jima, da ne bosta zaigrala v končnici. To bi bilo razočaranje za klub, ki je lani prišel do konferenčnega finala in se uvrstil med štiri najboljše ekipe v ligi NBA.

Dončić si je ogledal teniški spektakel

Dončič se je v središču zanimanja na Floridi znašel že večer pred košarkarski spopadom. V družbi Marka Milića, s katerim sodeluje pri Dallasu, in pa generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Radoslava Nesterovića, si je v živo ogledal teniški dvoboj na ATP Mastersu med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Špancem Carlosom Alcarazom.

Teniški dvoboj je spremljal v živo tudi kolumbijski pevec Maluma:

Slovenski zahodni sosed je presenetljivo premagal št. 1 na svetu in poskrbel, da se bo Srb Novak Đoković, ki je lani popestril košarkarski spektakel med Slovenijo in Srbijo v Stožicah, v ponedeljek vrnil na prestol. Ker je teniški dvoboj na častni tribuni spremljal tudi zvezdnik Miamija Jimmy Butler, sicer velik prijatelj Gorana Dragića, ki po zaslugi 36-letnega Ljubljančana obožuje Slovenijo, so se na socialnih omrežjih takoj sprožile govorice, kako bi se lahko Dončić v prihodnosti pridružil nekdanjemu Dragićevemu klubu in okrepil Miami.

Kako je občinstvo v Miamiju na teniškem dvoboju izžvižgalo Dončića:

Ko je občinstvo na velikem zaslonu med srečanjem zagledalo Dončića, mu je namenilo glasne žvižge, ko pa se je prikazal Butler in jim s prsti izrisal srček, pa se je zaslišal gromek aplavz. Teniški ljubitelji v Miamiju so tako ogrevali grla za košarkarsko tekmo, na kateri bodo Heat in Mavericks lovili prepotrebno zmago, ki bi jim pomagala pri uresničitvi ciljev.

Luka Doncic spotted enjoying the offseason at the #MiamiOpen pic.twitter.com/Yu7QIPwUqz — ۟ (@Mosterati) April 1, 2023

Na drugi tekmi bodo Pelicans, neposredni tekmeci Dallasa za preboj v končnico, v New Orleansu gostili LA Clippers.

Liga NBA, 1. april:

Lestvica:

