Čančarjevi v Phoenixu

Denver Nuggets so si že zagotovili mesto v končnici lige NBA, do konca rednega dela tekmovanja jih teoretično lahko prehitita le dve ekipi na zahodu, v soboto zjutraj po slovenskem času pa se bodo v gosteh udarili s Phoenix Suns. Prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić se ubada z manjšo poškodobo in utegne tekmo izpustiti, slovenski legionar Vlatko Čančar pa upa, da bo spet dočakal priložnost.