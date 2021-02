Olimpija za uvod s Šenčurjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo v Ljubljani začela liga Nova KBM za prvaka, kjer se bosta pomerila Cedevita Olimpija in Gorenjska gradbena družba Šenčur. V boju za naslov prvaka bo v petek na sporedu še obračun Heliosa in Podčetrtka, srečanje med Rogaško in Krko pa bo na sporedu 9. marca.