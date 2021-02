Cedevita Olimpija dobila vse tekmece v skupini za prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končan je zadnji krog rednega dela tekmovanja. Z zmagami Rogaške, Šentjurja in Gorenjske gradbene družbe Šenčurja je postalo jasno, da se bodo v skupini za prvaka Cedeviti Olimpiji pridružili Krka, Gorenjska gradbena družba Šenčur, Helios Suns, Rogaška in Terme Olimia Podčetrtek. V skupini za obstanek bodo igrali Šentjur, Zlatorog Laško, Hopsi Polzela in ECE Triglav.