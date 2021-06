Dončićeva vrnitev na prvoligaški oder #video

Ko je po kar trinajstih zaporednih zmagah, od tega dvanajstih, ki so sledile kar petmesečni prekinitvi lige, Nutrispoint Ilirija v soboto zapravila prvo zaključno žogo in klonila v Postojni, je v Tivoliju zazvonil alarm. Varovanci trenerja Saše Dončića so namreč pred skoraj tisoč gledalci strnili vrste in uveljavili objektivno premoč. Še drugič v finalni seriji so premagali Postojno, si zagotovili prvo mesto v 2. SKL in s tem napredovanje v prvo ligo. V njej bodo zamenjali Koper Primorsko, ki je sredi nedavno končane sezone po finančnem zlomu klavrno propadla.

Foto: Sportida

Hitro je bilo jasno …

Ljubljančani, ki so v celotni sezoni izgubili le tri tekme, pri čemer velja dodati, da so se močno okrepili tudi med sezono, so že v prvem polčasu povedli za 20 točk (38:18). Ekipa trenerja Predraga Milovića, ki je, zanimivo, v delu sezone vzporedno vodil tudi žensko vrsto Ježice, tudi v nadaljevanju ni našla pravega odgovora na ljubljanski napadalni stroj. Že v 28. minuti je tako razlika presegla 30 točk (66:36). V zadnji četrtini je tako v zraku viselo le še vprašanje končne razlike. Dončić je najboljše igralce na čelu z najboljšim strelcem Luko Vončino na klop poklical štiri minute pred koncem. Končalo se je z rezultatom 90:49.

Ilirija oživljena, drugi del

Ilirija si je tako še drugič po letu 2017 pokorila drugoligaško konkurenco. A v šišenskem klubu po hudih finančnih težavah, v katerih so se znašli dobro leto po tedanjem uspehu, zagotavljajo, da je tokratna zgodba drugačna. "Tedaj smo životarili. Zdaj je klub po zaslugi predsednika Vlada Ilievskega urejen. Verjamem, da imamo tako stabilnost kot možnost za nadaljnji razvoj," je ob zmagoslavju dejal Dončić, ki seveda ni skrival, da je bilo prvo mesto v 2. SKL cilj. Dodaja pa, da bo v prihodnje pritisk manjši, cilj pa razvijanje igralcev. Tudi s pomočjo Cedevite Olimpije.