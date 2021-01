Rogaška s stotico zanesljivo prek Hopsov, Krka uspešna pri Laščanih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le dan po zmagi nad Šentjurjem je Krka v 17. krogu 1. SKL slavila še na gostovanju pri Zlatorogu (72:90). Do zanesljive zmage so prišli tudi člani Rogaške, ki so s 101:71 odpravili Hopse, Šenčur pa je na zaostali tekmi 16. kroga ugnal Helios Suns.