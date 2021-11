Klubi 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL so poleti pridobljeno tekmovalno licenco morali potrditi z ustreznimi kadrovskimi, infrastrukturnimi in finančnimi kriteriji za prvo polovico koledarskega leta 2021. Kot so sporočili s KZS, je komisija za licenciranje tekmovalno licenco potrdila vsem.