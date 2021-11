Sredina tekma med Cedevito Olimpijo in Ulmom v okviru EuroCupa je imela veliko dramatičnih vložkov. Izjemen začetek nemškega predstavnika, veliki preobrat Ljubljančanov in dva razburljiva podaljška, po katerih so se zmage s 101:96 veselili gostje, so na hitro povzeti dogodki v Stožicah.

Prvi mož stroke na nemški klopi Jaka Lakovič je bil zadovoljen s predstavo svojih izbrancev, ki imajo po novem, tako kot Cedevita Olimpija, po dve zmagi in dva poraza: "Zelo težka tekma je bila za nas. Veliko vzponov in padcev je bilo, kar je na začetku sezone za našo novo ekipo pričakovano. Nekateri prvič igrajo na tej ravni v Evropi. Nekako je razumljivo, vendar je tako zelo težko igrati konstantno. To je največja težava, ki smo jo imeli tudi na tej tekmi. Zelo dobro smo jo začeli in korektno zaključili prvi polčas. Olimpija je v tretji četrtini prišla z agresivno igro in poletnim napadom do naleta. Čestitke igralcem za zmagovalni karakter, koncentracijo, nepopustljivost, ki so jo pokazali v zaključku."

Vselej se rad vrača v Ljubljano, ki je njegovo mesto, vendar simpatij v dvoboju s Cedevito Olimpijo razumljivo ni imel: "V Ljubljani sem odrasel, lepo se je bilo vrniti. Ljubljana je moje mesto. Po duši sem sicer Slovanovec, saj za Olimpijo nisem igral. Gledalci so bili zelo korektni in nudili Olimpiji podporo. Takšnega vzdušja pa smo navajeni, saj so v Nemčiji dvorane polne."

Pri nemškem predstavniku imajo prav posebno filozofijo. Njihov primarni cilj ni gledati proti najvišjim mestom v EuroCupu, ampak so osredotočeni na razvoj košarkarjev: "V EuroCupu smo ekipa, ki ima realno najnižji proračun. Naš cilj je nemška liga, v kateri se želimo uvrstiti v končnico. Medtem želimo v evropskem tekmovanju odigrati najbolje, kar se da. Ker smo vsi zmagovalci po duši in tudi tekmovalni, je jasno, da želimo priti čim višje. Morda se nam uspe prebiti v končnico. Klub je urejen, stabilen. Dela na dolge proge. Pred lansko sezono smo se vselili v novi trenažni center, v katerega so vložili 23 milijonov evrov. Razvoj igralcev je osnovna strategija kluba, zato imamo v ekipi mlade igralce, tudi v prvi peterki. Užitek je delati z njimi, saj so željni napredovanja."

Lep pokazatelj tega, da v tem delu Evrope cenijo košarkarje, je Killian Hayes, ki je bil leta 2020 kot član Ulma na naboru lige NBA izbran kot sedmi po vrsti. S svojim položajem v klubu je Lakovič zadovoljen, delodajalci pa z njim, saj mu zaupajo vodenje kluba že tretjo sezono zapored: "Velika kakovost trenerjev in igralcev vpliva na dolgo delovno dobo, ki jo lahko prebiješ v eni sredini. To, da si bil nekje uspešen več let. V Ulmu sem našel pravo sredino. Verjamejo vame, jaz v njih. Počutim se dobro, prav tako pa tudi moja družina."

Želja kluba ni osvajanje lovorik, saj se zavedajo, da finančno ne morejo konkurirati evroligaškim klubom, kot sta v Nemčiji Bayern in Alba. Proračun je deset ali večkrat višji od njihovega. Iluzorno bi bilo pričakovati, da bi Ulm osvojil naslov, izpostavlja Lakovič: "Klub je pravilno postavil filozofijo. Morda ne moremo osvojiti naslova, zato pa je za nas zelo pomembno razvijanje igralcev. V Evropi postajamo znani po tem, zato tudi lažje pripeljemo koga v našo sredino. Podpiram filozofijo kluba − biti konkurenčen v Evropi in Nemčiji, poleg tega pa biti prepoznaven pri razvoju igralcev."

Za Lakoviča je to tretja sezona v EuroCupu. V prvi je v desetih tekmah popeljal Ulm do ene zmage, lani do štirih in za las zgrešil napredovanje med najboljših šestnajst v tem tekmovanju, letos pa je pri dveh skalpih na štirih od skupno 18 tekem, kolikor jih bodo morali klubi odigrati v ligaškem delu drugega najbolj kakovostnega klubskega tekmovanja na stari celini.