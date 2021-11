Takšnih neumnosti ne bo prenašal, sploh ne od profesionalcev

Začetnih 13:2, nato 29:12 in najvišja prednost na tekmi Ulma v drugi četrtini 48:27 so jasen pokazatelj, kako bledi so bili košarkarji Cedevite Olimpije na uvodu tekme.

"Takšne neumnosti so delali, da kar nisem mogel verjeti, in to profesionalni košarkarji. Neverjetno. Vseskozi se pogovarjamo o tem. Še naprej se bomo trudili, da to izboljšamo. Manjkala sta dva košarkarja v rotaciji, da bi lahko iztržili pozitiven rezultat," je bil glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac razočaran po porazu s 96:101.

"V moji Olimpiji se to ni moglo zgoditi!"

Ob vstopu v drugi polčas so njegovi košarkarji ekspresno zrežirali preobrat in imeli v zadnji četrtini že prednost osmih točk (70:62), nato pa je začelo zmanjkovati sape, da bi v rednem delu vknjižili še tretjo zmago na EuroCupu. Sledila sta kar dva podaljška, v katerih je bila bolj zbrana četa Jake Lakoviča in se veselila uspeha na gostovanju v Stožicah.

Foto: Vid Ponikvar

"Imamo igralce, ki so pripravljeni garati in delati za ta klub. Na koncu jih žal ni bilo dovolj. V podaljšku nismo imeli širine, energije, da končamo tekmo. Fantje imajo srce, željo, voljo, da igrajo, vendar ne najdemo razloga, zakaj smo tako slabo odprli tekmo. Podaljška sta bila posledica utrujenosti, pomanjkanja energije v obrambi. Na koncu nam ni uspelo, kar je posledica slabega štarta. Zmanjkalo nam je nekaj sreče, energije, na koncu tudi spoštovanja," so bile besede Golemca.

Zadnja beseda se je nanašala na sodniške odločitve, ki so kar nekajkrat razjezile tudi privržence Cedevite Olimpije: "Vsi razumete, kaj mislim. Lahko razglabljam in bom kaznovan. To je neverjetno. V moji Olimpiji se to ni moglo zgoditi. Pomanjkanje spoštovanja, razumevanja, manj občutka. Ne govorim o tem, da želim, da nam nekaj dajo, ampak to, da nas spoštujejo. Ker mi spoštujemo vse."

"Enostavno ne poznamo drug drugega tako dobro, da bi si lahko v določenih situacijah zaupali"

V igri Olimpije je videti, da manjka tisti pravi klasični organizator igre. Marcus Keene, ki začenja tekme, nima tega pedigreja, ki ga organizatorji igre potrebujejo. Na štirih tekmah EuroCupa je denimo vknjižil le sedem asistenc, kar v povprečju pomeni 1,8 asistence na tekmo.

"Moramo se pobrati," poudarja Blažič. Foto: Vid Ponikvar

Prav tako je moč opaziti, da kemija med igralci še ni na želeni ravni, kar je v ključnih trenutkih pomembno. Proti Ulmu so se tako zatekali k individualnim akcijam, kar je potrdil tudi kapetan Jaka Blažič, ki je dosegel 26 točk in na parketu preživel kar 44 minut, medtem ko Edo Murić (21 točk) še minuto dlje: "Iščemo se še. Enostavno ne poznamo drug drugega tako dobro, da bi si lahko v določenih situacijah zaupali. Nismo odigrali sistemov v napadu. Preveč smo šli v individualno igro, kar je znal Ulm izkoristiti in priti do zmage. Verjamem v ekipo, ker vem, da trdo delamo. Ko izgubiš takšno tekmo, ni lahko. Moramo se pobrati. V soboto nas čaka nova tekma. To je dobra plat košarke, da tako hitro pride nov obračun."

"V vseh glavah mora biti v en cilj − zmaga"

Kot kapetan je podaljšana roka Golemca na parketu in v garderobi. Ob njem so še drugi izkušeni košarkarji, ki skrbijo, da se s fanti pogovarjajo in skušajo bolj povezati ekipo. To je ključ, ob tem pa izpostavlja: "Tudi za trenerja je težko delo. Ima novo ekipo. Tudi on spoznava igralce, kaj mu lahko dajo. Vsi smo tukaj z enim ciljem. Da naredimo korak naprej v primerjavi s prejšnjima dvema letoma. Delati moramo za to. Upam, da bomo takšne težke tekme začeli dobivati in da ne bomo čakali do zadnjih minut ter se tresli za en koš. V vseh glavah mora biti en cilj, in ta je, da na vsaki tekmi zmagamo. Veliko se o tem tudi pogovarjamo. Vsi fantje, nekateri manj izkušeni, nekateri bolj, vedo, kakšna je njihova vloga v ekipi. Rezerv imamo veliko."

Foto: Vid Ponikvar

Cedevita Olimpija je po štirih krogih EuroCupa pri dveh zmagah in v svoji skupini zaseda šesto mesto, napredovanje v izločilne boje pa si bo zagotovilo najboljših osem ekip iz skupine z desetimi predstavniki.