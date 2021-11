Triler v Stožicah, smejalo se je le enemu Slovencu

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi poraz v EuroCupu in so po štirih krogih polovično uspešni.

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi poraz v EuroCupu in so po štirih krogih polovično uspešni. Foto: Vid Ponikvar

Ljubitelji košarke so v 4. krogu EuroCupa v Stožicah prišli na svoj račun, saj so na tekmi med Cedevito Olimpijo in Ulmom videli kar dva podaljška. Po velikem preobratu ljubljanske zasedbe, ki je zaostajala že z 21 točkami razlike, se na koncu ni razpletlo po željah domačih navijačev, saj je bila četa Jake Lakoviča v ključnih trenutkih bolj zbrana in odločna.

Podatek, da je moral Jurica Golemac že po dveh minutah in pol poklicati svoje izbrance na krajši posvet, je bil jasen znak, da v igri Cedevite Olimpije proti Ulmu uvodoma nekaj ni funkcioniralo. Anemičnost košarkarjev je botrovala, da so gostje brez večjih težav prihajali do odprtih metov in tudi točk. Prav tako ni bilo nič od dejstva, da je ljubljansko moštvo eno najboljših napadalnih v EuroCupu. Do prvega koša je prišlo šele s črte, ki označuje proste mete. Kapetan Jaka Blažič je takrat znižal na 2:13 in požel velik aplavz prisotnih navijačev v Stožicah.

Fotogalerija iz Stožic (Foto: Vid Ponikvar)

Prvi mož stroke pri nemški zasedbi Jaka Lakovič je od svojih košarkarjev zahteval agresivno obrambo, na katero domači lep čas niso našli pravega odgovora. Prav o njej je govoril pred prihodom v Slovenijo, da bi lahko bila ključ do njihovega uspeha. Ni bilo prvič, da so imeli Ljubljančani v tej sezoni nevšečnosti z agresivnejšim pokrivanjem tekmeca, zaradi česar so izgubili tudi nekaj tekem.

Ko so že zagledali goste, je sledil nov globok padec

V bledi prvi četrtini so dosegli le 12 točk, kar je strelsko druga najslabša četrtina v tej sezoni. V ligi ABA so Zmaji denimo le proti evroligaški Crveni zvezdi dosegli v desetih minutah igre manj točk. V četrtem krogu regionalnega tekmovanja so v zadnji četrtini prišli do devetih točk.

Privrženci slovenskega predstavnika z zaostankom 17 točk (12:29) razumljivo niso mogli biti zadovoljni. Nervozno je ob avt črti hodil tudi trener domačega moštva, ki je iskal peterko, s katero bi naredil preobrat. Reprezentančni kapetan Edo Murić je dal trohico upanja, da bi se lahko zgodba zasukala, potem ko je zadel trojko, sledil pa mu je še Jacob Pullen. Cedevita Olimpija je dve minuti ob vstopu v drugo četrtino zaostajala le še za znosnih deset točk (20:30).

Košarkarji Cedevite Olimpije so imeli obilico težav z agresivno igro gostov. Foto: Vid Ponikvar

Kanonado trojk je nadaljeval Blažič in že je kazalo, da bo skupaj s soigralci ujel priključek, ko je imel Jackie Carmichael idealno priložnost, da približa le še na minus pet. A je zgrešil zicer izpod koša, nakar je sledil vnovičen razpad sistema. Neprepoznavnost v obrambi in napadu, kar so igralci Ulma znali izkoristiti in ekspresno prišli do najvišjega vodstva pri 48:27.

Drug obraz, druga zgodba, veliki preobrat

Če je bil Lakovič zadovoljen z igro svojih izbrancev, pa je bilo pričakovati, da bo Golemac med odmoroma povzdignil glas, saj so bili njegovi košarkarji neprepoznavni, potem ko so zaostajali z 31:48.

Delni izid 7:0 ob prihodu iz slačilnice je vlil novo upanje, predvsem pa bistveno večja želja domačih. Dodatno jih je dvignila tudi tehnična napaka trenerja Golemca, ki je protestiral zaradi domnevnih korakov gostov in tako na svoj način vršil pritisk na sodniško trojko.

Jurica Golemac s predstavo v prvem polčasu ni mogel biti zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar

Dobesedno razpištolili so se košarkarji Cedevite Olimpije in poleteli na krilih navijačev, ki so začutili, da je možen preobrat. V pičlih sedmih minutah so tako zrežirali delni izid 21:3 in prišli do vodstva pri 52:51. Naveza Pullen-Blažič-Murić-Auguste je bila najbolj zaslužna, da se je razmerje sil v Stožicah po hitrem postopku spremenilo v korist gostiteljev.

Navdušenje navijačev je bilo jasno izraženo pred vstopom v zadnjo četrtino, ko so s stoječimi ovacijami pozdravili predstavo kapetana Blažiča, ki je v tretji četrtini dosegel enajst od skupno 26 točk, in soigralcev, Olimpija pa je vodila z 62:59 (31:11 rezultat tretje četrtine).

Kazalo je že na zmago Olimpije, na koncu celo na Ulmovo, nato podaljšek

Avtocesta do tretje zmage v EuroCupu se je v pičlih desetih minutah igre odprla na široko, zlasti pa ob vodstvu s 70:62. Morda se je v nadaljevanju v napadu nekoliko poznalo, da so bili košarkarji malce že utrujeni, saj je praktično identična peterka igrala ves čas. Gostje so se uspeli dvigniti iz pepela in 1:24 pred koncem izenačili na 70:70.

Kapetan Jaka Blažič je v tretji četrtini v veliki meri pomagal, da je Olimpija zrežirala preobrat. Foto: Vid Ponikvar

V izjemno napeti končnici je imela Olimpija praktično napad za zmago, vendar je pri vodstvu z 71:70 zapravila žogo, košarkarjem Ulma pa je preostalo šest sekund, da pridejo do uspeha. Thomas Klepeisz se je odločil za prodor, Pullen se je nastavil in skušal izsiliti prekršek v napadu. Sodniška trojka je dosodila prekršek Američana in Avstrijec je imel na voljo dva prosta meta 0,8 pred koncem tekme. Ob žvižgih navijačev Olimpije se mu roka pri prvem ni zatresla. Pritisk je bil ogromen in na veliko veselje domačih drugega zgrešil in sledil je petminutni podaljšek.

Pred koncem podaljška imel Auguste možnost za zmago, na koncu veliko veselje Nemcev

Sprva je bilo videti, kot bi domačim zmanjkalo goriva. Njihovi meti so bili uvudoma za las prekratki, medtem ko so gostje preudarno odigrali pod obroč in si hitro priigrali prednost šestih točk (77:71). Vendarle se je še pravi čas odprlo Američanu Pullnu, ki je z dvema trojkama 33 sekund pred koncem približal na vsega točko zaostanka (80:81). Olimpija je imela celo napad za zmago, a je sprva Pullen zapravil žogo, v roke jo je dobil Auguste, nad katerim je bil 0,2 sekunde pred koncem storjen prekršek. Pred tem je zgrešil tri od štirih prostih metov, zato obet ni bil dober. Zgrešil je tudi naslednjega, oddahnil pa si je pri drugem, ko je žoga nekoliko po sreči le našla pot skozi obroč. Sledil je nov podaljšek.

Jaka Lakovič je imal po koncu tekme v Stožicah razlog za zadovoljstvo. Foto: Vid Ponikvar

Tako kot v prvem so gostje tudi drugega odlično začeli in si kmalu priigrali prednost petih točk (86:81). Ko je bilo 93:86 za Ulm, je bilo videti, da se bodo domači težko vrnili. A so se po trojki Murića in dveh zadetih prostih metih Blažiča na 93:95, ko je na semaforju kazalo še 33 sekund do konca. Nemci so imeli v svojih vrstah zelo razpoloženega Semaja Christona, ki je bil v drugem podaljšku nerešljiva uganka, saj je do košev prihajal v velikem slogu.

Ko je zadel za 97:93 in ko so domači še izgubili žogo 12 sekund pred koncem drugega podaljška, je bilo jasno, da se bodo zmage veselili Jaka Lakovič in druščina.

"Zmanjkalo sreče, energije in tudi spoštovanja"

"Zelo težka tekma je bila za nas. Veliko vzponov in padcev je bilo, kar je na začetku sezone za našo novo ekipo pričakovano. Nekateri prvič igrajo na tej ravni v Evropi. Nekako je razumljivo, vendar je na tej ravni zelo težko igrati konstantno. To je največji problem, ki smo ga imeli tudi na tej tekmi. Zelo dobro smo jo začeli, korektno zaključili prvi polčas. Olimpija je v tretji četrtini prišla z agresivno igro in poletnim napadom do naleta. Čestitke igralcem za zmagovalni karakter, koncentracijo, nepopustljivost, ki so jo pokazali v zaključku," je bil vesel Lakovič.

Navijači Cedevite Olimpije niso dočakali zmage. Foto: Vid Ponikvar

"Iskal sem igralce, ki so bili pripravljeni garati in delati za ta klub. Na koncu jih žal ni bilo dovolj. V podaljšku nismo imeli širine, energije, da končamo tekmo do konca. Fantje imajo srce, željo, voljo, da igrajo, vendar ne morem najti razloga, zakaj smo začeli tekmo tako slabo. Nismo začeli, kot smo se pripravili. Igrali smo neumno košarko, zlasti v prvih petih minutah. V drugem polčasu nimam kaj reči. Fantje so se vrnili, dali maksimum. Zmanjkalo je nekaj sreče, energije, na koncu tudi spoštovanja," je bil razočaran Golemac.

Naslednjo evropsko preizkušnjo bodo Ljubljančani igrali prihodnjo sredo v Podgorici, kjer bo tekmec Budućnost, ki je Cedevito Olimpijo v tej sezoni že premagala v okviru lige ABA.