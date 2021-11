Nora tekma v Stožicah razveselila četo Jake Lakoviča

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 4. krogu EuroCupa gostili Ratiopharm Ulm, ki ga vodi Jaka Lakovič, in po dveh podaljških izgubili s 96:101.

Varovanci Jurice Golemca so v Stožicah začeli zelo slabo, gostje so jim v dobrih prvih treh minutah nasuli kar 13 točk, sami niso dosegli niti ene. Do prve so prišli ob prostih metih (1:13), a obramba še naprej ni bila na želeni ravni. Četa Jake Lakoviča je prvo četrtino dobila s kar 29:12. Cedevita Olimpija je nadaljevala bolje in se s tremi zaporednimi trojkami približala na sedem točk (23:30), a je nemško moštvo nato spet pobegnilo, tudi na +21, na polčas pa odšlo z vodstvom 48:31.

Začetek drugega polčasa pa popolnoma druga zgodba. Ljubljančani so prikazali drugačen obraz in z delnim izidom 21:3 (tudi kar nekaj trojkam) prvič na tekmi povedli (52:51). Tudi nadaljevanje se je odvijalo po željah domačih, ki so četrtino dobili z 31:11 in v zadnji del vstopili z vodstvom (62:59).

Zmaji so vodili s 70:62, nato pa gostom dopustili, da so jih ujeli. Sekundo pred iztekom rednega dela je pri vodstvu Olimpije (71:70) Nemce razveselila sodniška odločitev in dva prosta meta. Thomas Klepeisz je prvega zadel, drugega zgrešil, tako da je sledil podaljšek. Tega so bolje začeli gostje, povedli za šest, a jih je Olimpija skoraj ujela in sekundo pred iztekom časa ob zaostanku za točko imela dva prosta meta za zmago. Zach Auguste je zadel le enega, sledil je še drugi podaljšek. V tem so bili boljši Lakovičevi varovanci, ki so dve uri in pol po začetku obračuna lahko začeli slaviti (101:96).

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

