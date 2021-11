Olimpija se je namučila z Mornarjem, Keene zapušča Ljubljano

V osmem krogu lige ABA je novomeška Krka v petek gostovala v Splitu, za katerega igra Nejc Barič, ki je bil član novomeške ekipe v pretekli sezoni. Novomeščani so izgubili z desetimi točkami razlike. Cedevita Olimpija se je po bolečem evropskem porazu v Stožicah v soboto pomerila z Mornarjem in ga premagala z 79:59, a odpor trdoživih Črnogorcev strla šele v zadnji četrtini.

Olimpija se je v soboto v Stožicah dolgo mučila z Mornarjem, ki na lestvici lige ABA zaseda zadnje mesto. Trdožive goste je zlomila šele v zadnji četrtini, ko je z nekaj izvrstnimi potezami ljubljanski stroj zagnal Luka Rupnik. Ta je tekmo, ki so jo Ljubljančani dobili z 79:59 končal pri devetih točkah, sedmih skokih in šestih asistencah. Najboljši strelec Olimpije je bil Američan Jacob Pullen (19 točk), po 11 sta jih dodala Zach Auguste in Jaka Blažič, po deset pa Edo Murić in Marko Radovanović.

Keene ni izpolnil pričakovanj vodstva Ljubljanski klub pa zapušča ameriški organizator igre Marcus Keene, piše na spletni strani Cedevite Olimpije. Klub in košarkar sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. "Keene se je k aktualnim slovenskim državnim prvakom preselil letošnje poletje, žal pa ni izpolnil pričakovanj strokovnega štaba in vodstva kluba," sporočajo iz zmajevega gnezda.

Krka poražena v Splitu, junak tekme pa Slovenec

Na tekmi v Splitu je vendarle zablestel Slovenec, Nejc Barič je k zmagi domačih prispeval 20 točk, tem pa dodal še 10 asistenc in pet skokov. Pri Krki je bil tako kot na večini dosedanjih tekem najboljši strelec Rok Stipčević, ki je dosegel 19 točk (7 podaj), 14 jih je dodal Luka Lapornik. Novomeščani so bili še petič v tej sezoni poraženi v gosteh, vse tri zmage so dosgli doma.

Vrhunci tekme med Splitom in Krko:

Krog bosta z velikim derbijem v nedeljo zvečer sklenila Partizan in Crvena zvezda.

V devetem krogu, v soboto, 20. novembra, se bo Krka doma spopadla z Borcem, Cedevita Olimpija pa v nedeljo, 21. v gosteh z Mego.