FMP ugnal Cedevito Olimpijo in izsilil tretjo tekmo

Košarkarji Cedevite Olimpije so dobro odprli srečanje, povedli z 10:4, nato pa so domači strnili vrste, ujeli Ljubljančane, prešli v vodstvo, ki ga niso več izpustili iz rok. Po uvodni četrtini so vodili za 9 (26:17), nadzirali potek srečanja in po 15 minutah vodili z 41:29. Zmaji so se kljub neprepričljivi predstavi pred polčasom uspeli približati na zgolj pet točk zaostanka. Najprej je najbolj razpoloženi član Cedevite Olimpije v prvem polčasu Zoran Dragić (10 točk) po nešportni osebni napaki domačih zadel oba prosta meta, nato pa je Karlo Matković prehitel sireno in postavil izid prvega polčasa 50:45.

O polfinalistu bo odločala tretja tekma. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic Ljubljančani so v začetku drugega polčasa znižali zaostanek, a so Beograjčani kaj hitro spet ušli na dvomestno prednost. Sredi zadnje četrtine je bilo vroče, Olimpija je skoraj povsem stopila prednost tekmeca (78:77), a domači so imeli razpoloženega Aleksa Stepanovića, ki jih je s trojkami znova oddaljil. Zmaji so ob koncu poskrbeli za bolj napeto končnico, a nikoli zares ogrozili zmage srbskega moštva.

Obe ekipi sta zdaj pri eni zmagi, tako da bo o polfinalistu odločala tretja tekma v Ljubljani. Kdaj bo na sporedu, še ni znano. Zmagovalec se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz dvoboja Partizan - Studentski centar, ki se zaradi obveznosti Beograjčanov v četrtfinalu evrolige še ni začel.

Najboljši posameznik pri Cedeviti Olimpiji je bil Yogi Ferrell z 22 točkami. Po 13 sta jih dodala Edo Murić in Josh Adams, 12 pa Dragić.

Pred začetkom tekme so se z minuto molka poklonili žrtvam tragedije na beograjski osnovni šoli, na kateri je 13-letnik sredi tedna ubil devet ljudi in jih več ranil.

Ahead of each Quarterfinal game this weekend, a minute of silence will be observed in memory of the victims of shooting tragedy that took place in Serbia this week.



The thoughts and prayers of #ABALiga and its clubs are with the victims of the incidents and their families. 🙏 pic.twitter.com/eMFSeAOORJ — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 6, 2023

