Olimpija zapravila visoko prednost, v Hali Tivoli zmagala Cibona

Košarkarji Cedevite Olimpije so po sedmih zaporednih zmagah doživeli poraz v jadranski ligi, nazadnje so izgubili 30. januarja lani na gostovanju pri Budućnosti v Podgorici (91:93), tokrat pa so morali priznati premoč Ciboni, čeprav so v prvem polčasu vodili že za 19 točk, na odmor pa odšli s + 15.

Vrhunci tekme:

Ljubljančani s 16 zmagami in 8 porazi ostajajo na četrtem mestu. Cedevita Olimpija ima do konca rednega dela še dve zaostali tekmi; 16. aprila v Stožicah proti Borcu in 22. aprila v Beogradu proti FMP.

Partizan in Crvena zvezda pa sta si že zagotovila mesto v polfinalu, ekipe od tretjega do šestega mesta pa se bodo konec aprila in v začetku maja pomerile za preostali dve mesti v polfinalu.

Košarkarji Krke so z dvajsetim porazom v sezoni zapečatili svojo usodo v ligi Aba. Dve tekmi pred koncem rednega dela nimajo več niti teoretičnih možnosti za obstanek, kar pomeni, da bodo lahko v naslednji sezoni zgolj člani lige Aba 2.

Novomeščani so v štiriindvajsetih nastopih zabeležili le štiri zmage, tri od teh v prvih šestih krogih, in bodo zasedli zadnje mesto v štirinajstčlanski ligi. Zadnji dve tekmi proti Mornarju in Megi bosta tako zgolj formalnost.

Liga ABA, 26. krog: Zaostala tekma 14. kroga:

Petek, 8. april:

FMP : Budućnost 77:79

Jones 22, Pavićević in Šaranović po 11; Cobbs 12, Nikolić 11, Seeley 10 Petek, 8. april:

Split : Zadar 80:92

Kovačević 24, Jones in Shorter po 15; Carter 15, Thompson 14, Jordano 13, Junaković 12 Sobota, 9. april:

Mornar : Studentski centar 82:88

Jeremić 23, Mihailović 23; Kamenjaš 25, 10 sk., Magee 14 Nedelja, 10. april:

Mega : Partizan 68:97

Simanić 19, Jović 12, Cazalon 11; Punter 16, Madar 15, Moore 14, … Gregor Glas 2, 1 asistenca v 7:34 min. Igokea : Krka 108:81 (27:22, 57:41, 85:59)

Ilić 31, Radanov 15, Tanasković 12; Stavrov 25, L. Lapornik 14, M. Lapornik 12 Cedevita Olimpija : Cibona 80:84 (69:61, 54:39, 29:22)

Dragić 21, 7 sk., Murić 14, 9 sk., Omić 13, 8 sk., Blažič 12; Branković 20, Drežnjak 17, Prkačin in Gegić po 10 Ponedeljek, 11. april:

18.00 Crvena zvezda - FMP

21.00 Budućnost - Borac