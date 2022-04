Cedevita Olimpija ne popušča, zmagala tudi v Podgorici

Ljubljančani so v zadnjem obdobju nanizali nekaj lepih uspehov in postali skorajda nepremagljivi. Potem ko so uspešno nastopili tudi na zadnjih tekmah evropskega pokala, so v regionalnem tekmovanju lovili sedmo zaporedno zmago, a so se zavedali, da jih čaka zahtevno gostovanje v Podgorici. Na koncu so po preobratu prišli do novega uspeha in po nepopolnem krogu skočili na tretje mesto.

Naloga je postala še težja tik pred začetkom dvoboja, saj so se v ljubljanskem taboru odločili, da kapetan Jaka Blažič zaradi bolečin v hrbtu ne bo igral, ampak bo ostal na klopi.

Na začetku so bili za malenkost boljši gostje. A v prvem polčasu je bilo tesno, pred koncem pa se je tehtnica nagnila na stran domačih, ki so tako v nadaljevanje odnesli majhno prednost.

Vrhunci tekme v Podgorici:

A v tretji četrtini so gostje vendarle stopili na plin. Pred zadnjo je bil tako izid 67:67, Studentski centar je še pobegnil za nekaj točk na začetku te četrtine, potem pa je delni izid 12:2 za goste pomenil, da so si Ljubljančani priigrali večjo prednost.

Te potem niso zapravili, saj domači v zadnjih minutah na manj kot -6 niso več mogli in zmaga, druga medsebojna v sezoni po uspehu 88:78 na domači tekmi, je odšla s slovensko ekipo.

V tej sta se strelsko najbolj izkazala Jacob Pullen z 19 točkami in Yogi Ferrell s 16, pri domačih pa so štirje igralci dvoboj končali s po 12 točkami.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani v ligi Aba igrali v 10. aprila, ko bodo gostili Cibono.

Krko reši le še čudež

Košarkarji Krke nadaljujejo s skromnimi rezultati v ligi ABA. Proti Budućnosti so doživeli že 19. poraz v tej sezoni, tako da jih lahko pred izpadom iz lige reši le še čudež. Izbrance Daliborja Damjanovića bi rešil le še scenarij, ko bi do konca rednega dela dobiti vse tri tekme, predzadnjeuvrščeni Split pa bi moral izgubiti vse tekme do konca. V tem primeru bi Dolenjci osvojili predzadnje mesto in bi se za obstanek potegovati v dodatnih kvalifikacijah proti drugouvrščeni ekipi lige ABA2. Novomeščani bodo v naslednjih dveh krogih gostovali pri Igokeji in Mornarju ter tekmovanje končali doma proti Megi, Dalmatinci pa bodo gostili še Zadar in Budućnost.

Liga ABA, 25. krog: Petek, 1. april:

Cibona : Igokea 77:82

Nakić in Reuvers (9 sk.) 13; Stephens 21 (7 sk.), Waller 17 Sobota, 2. april:

Krka : Budućnost 72:84 (13:24, 30:49, 44:69)

Stipčević 13, Stavrov 11; Atić 15., Nikolić 12



Split : FMP 85:90 po pod.

Shorter 22, S. Jones 17, Barič 4, 2 sk., 5 as.; B. Jones 23, Tasić 16



Partizan : Mornar 95:83

LeDay 24, Punter 16; Mihailović 25, Živanović 13 Nedelja, 3. april:

SC Derby : Cedevita Olimpija 80:88 (67:67, 50:43, 19:21)

Neal, Pavlićević, Ilić in Kamenjaš po 12; Pullen 19, ferrell 16, Dragić 12, Ejim in Murić po 10 Ponedeljek, 4. april:

18.00 Zadar - Mega Sreda, 20. april:

19.00 Borac - Crvena zvezda