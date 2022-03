Sredi Ljubljane vzklila ljubezen

Košarkarji Cedevite Olimpije so v EuroCupu in ligi ABA že 13 tekem neporaženi.

Kako malo in hkrati veliko je treba, da prepričaš slovenske košarkarske navijače, da v večjem številu pridejo na tekme. Cedevita Olimpija je z nizom dobrih predstav in zmag prepričala privržence tega športa, da so ji začeli slediti v širšem obsegu. "Kar vem, je to, da dajemo vse od sebe. Delamo vse, da bi vsakemu, ki pride v Stožice, narisali nasmeh na obraz in da odide z dvignjeno glavo. Da ga prepričamo, da dajemo kri, znoj za Olimpijo. Upam, da bodo to prepoznali," je po veliki zmagi proti Valencii izpostavil Edo Murić.

Da je ljubljansko občinstvo zahtevno, je znano že lep čas, in to izpostavljajo tudi košarkarski strokovnjaki. V dvorano bodo prišli, če bodo prepoznali zgodbo. In zdajšnja zasedba Cedevite Olimpije ima kaj ponuditi. Ne le to, da je v zmagovalnem naletu, v EuroCupu že sedem tekem zapored ne pozna poraza, v regionalni ligi ABA šest, ampak tudi energija, ki jo izžarevajo košarkarji, je na visoki ravni.

V napadalnem smislu imajo široko paleto rešitev, kako se zoperstaviti nasprotniku, zelo dobro delujejo v obrambi. A je bilo pred dvema mesecema vse prej kot pravljično. V Eurocupu je imela tri zmage in sedem porazov, pogled pa je bil uperjen v to, kako si bo sploh zagotovila končnico. Danes? Deset zmag in sedem porazov ter tretje mesto v skupini B z možnostjo, da se v zadnjem krogu povzpne celo na drugo mesto. Jasno je, da bo v prvem krogu končnice – vse do finala se bodo igralo le na eno tekmo – imela prednost domačega terena.

"Zmage so prišle, navijači tudi. Bili smo v črni luknji."

Ko so prišli Yogi Ferrell, Alen Omić in Zoran Dragić, se je začelo premikati v pravo smer. Američan je iz tekme v tekmo boljši, Omić in Dragić pa ob svoji kakovosti povrhu vsega izžarevata veliko energije, kar navijači radi vidijo. Ko se je vse sestavilo v celoto, so to navijači prepoznali.

Navijači v vse večjem številu prihajajo na tekme Cedevite Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Že v nedeljo proti Partizanu so zapolnili legendarni Tivoli, nekaj manj kot pet tisoč jih je spremljalo zmago proti Valencii. Sredi Ljubljane je vzklila Ljubezen. "Zmagujemo. Ljudje to prepoznajo. Ljubljansko občinstvo ne bo prišlo podpirat, če ne bomo zmagovali. Zmage so prišle, navijači tudi. Bili smo v črni luknji. Dvignili smo energijo," je izpostavil glavni trener Jurica Golemac.

"Nikoli ne bomo odnehali"

V nedavnem pogovoru z novinarji je predsednik kluba Emil Tedeschi izpostavil, da so klub, ki podpira strokovnjaka, za katerega se odločijo, zato so mu krili hrbet v težkih trenutkih. Prvi mož Cedevite Olimpije je bil prisoten tudi ob zmagi proti španskemu predstavniku, v Stožicah pa smo videli številne znane obraze, ki so tako kot navijači prepoznali spremembo v načinu igre ljubljanskega moštva.

Predsednik Emil Tedeschi je bil vidno zadovoljen ob zmagi Cedevite Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"Naše vodilo je, da nikoli ne odnehamo. Za nas ni izgubljene tekme. Nenehno se učimo. Našli smo kemijo, fante, ki ne priznajo nasprotniku, da je boljši. V tej seriji zmag smo pokazali, da smo sposobni vsega. Dokazali smo, da lahko tekmujemo z ekipami, kot so Partizan, Virtus, Valencia. Za nami je zelo težek teden. Dali smo vse od sebe. V ponedeljek so bili fantje čustveno prazni po zmagi proti Partizanu. Sestavili so se in premagali še Valencio," je razložil Golemac.

"Nekaj je kliknilo med nami"

V dveh mesecih se je tako obraz Cedevite Olimpije spremenil in trenutno spremljamo pravo evropsko zgodbo, kar so navijači prepoznali. Predsednik Tedeschi je nedavno dal vedeti, da skozi stranska vrata ne bodo iskali poti v elitno Evroligo, ki si je ljubljanski navijači želijo, kar pomeni, da bi lobirali za morebitno vstopnico v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Prek tekmovanj je edina smotrna in razumljiva odločitev. In v tej sezoni sta odprti še dve fronti, kajti zmagovalec EuroCupa in po pravilu tudi prvak lige ABA imata prostor v Evroligi za prihodnjo sezono.

Edo Murić je vesel, da so navijači prepoznali njihov vložen trud in dobro delo. Foto: Vid Ponikvar

"Zelo sem vesel, da so prepoznali naš trud, vlaganje v vse to. Dajemo res zadnje atome moči. Te tekme, ki smo jih na koncu dobili proti Virtusu, Partizanu in Valencii, so bile proti ekipam, ki imajo večji proračun, boljše posameznike. Pokazali smo, da je nekaj kliknilo med nami. Upam, da bomo ostali v tej zasedbi do konca. Včasih preskoči tudi kakšna iskrica med nami, a z dobrim namenom. Vsi gledamo v isto smer. Postali smo dobra klapa. Delamo vse, da bi vsakemu, ki pride v Stožice, narisali nasmeh na obraz in da odide z dvignjeno glavo. Da ga prepričamo, da dajemo kri, znoj za Olimpijo. Upam, da bodo to prepoznali. Veliko lažje je imeti navijače ob strani. Morajo vedeti, da so šesti igralec. In potrebujemo jih, če hočemo priti tja, kamor si želimo," je poudaril Murić.

V zadnjem krogu EuroCupa bo Cedevita Olimpija prihodnjo sredo gostovala pri zadnjemu Promitheasu. Če bi se končnica tega evropskega klubskega tekmovanja začela danes, bi v prvem krogu pred domačimi navijači igrali proti turškemu klubu Turk Telekom Ankara, ob morebitnem napredovanju pa z zmagovalcem dvoboja med Partizanom in Umana Reyer Venice. A je treba najprej počakati še na zadnji krog, nato pa bo jasno, kdo bo stal nasproti ljubljanskemu moštvu.