Neverjeten niz, pred bučnim občinstvom poražen še Tobey z Valencio

Cedevita Olimpija je dosegla še sedmo zaporedno zmago v eurocupu. Z dvojnim dvojčkom Zorana Dragića so z 82:76 premagali Valencio in naredili pomemben korak k prednosti domačega terena v osmini finala.

Tekma 17. kroga skupinskega dela eurocupa je bila za izbrance trenerja Jurice Golemca zadnja domača v rednem delu. Do konca tega bodo odigrali le še eno tekmo, in sicer naslednji teden pri Promitheasu v grškem Patrasu. V obračun je Cedevita Olimpija vstopila z nizom 12 zaporednih zmag v obeh mednarodnih tekmovanjih, od tega so jih šest v nizu zabeležili v evropskem pokalu.

Jacob Pullen Foto: Vid Ponikvar/Sportida Začetek je bil v znamenju slovenskih reprezentantov: trojki Jake Blažića in Zorana Dragića za Olimpijo ter dve trojki Mika Tobeyja za Valencio (6:6). Po košu Yogija Ferrella izza črte so domači s 16:9 vodili že v četrti minuti. A Valencia ima kljub odsotnosti poškodovanega Klemna Prepeliča dolgo klop in prvo četrtino je dobila z 21:20.

Morda je začetek druge četrtine koga zaskrbel, Valencia je povedla z 31:23. A je sledilo izjemnih osem minut Ljubljančanov. S trojko Melvina Ejima so povedli z 39:37, po trojki Zorana Dragića pa odšli na odmor s prednostjo plus 13 (50:37). Drugo četrtino so dobili s 30:15. V prvih 20 minutah so iz 14 metov zadeli kar devet trojk. Jacob Pullen je bil pri 11 točkah, Dragić, Edo Murić in Alen Omić pa pri osmih.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po glavnem odmoru se je Cedeviti Olimpiji zaustavil met izza črte (dve trojki iz šestih poizkusov v tretji četrtini) in po 30 minutah se je Valencia približala na deset točk (66:56). A ob izgubljeni tretji četrtini s 16:19 je vse glasnejša postala publika. Vsaj 4.500 navijačev, toliko jih ni bilo v Stožicah že leta, je vse bolj glasno pomagalo svojim ljubljencem.

Krizne minute tudi na začetku zadnje četrtine, ko so gostje po delnem izidu 15:2 prišli celo do vodstva (71:68). A ne za dolgo. Zmaji imajo vendarle v napadu preveč orožij in tokrat je bil vroč Dragić. Ko je minuto in pol do konca zadel za tri, je bila tekma odločena (79:71). Za končni izid 82:76 je dal mlajši od bratov Dragić 17 točk in imel še 10 skokov.

"Vsi so garali, igrali eden za drugega"

Alen Omić je skrbel za skoke in energijo na parketu in na tribunah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Čestitke igralcem, navijačem. Pomagali so veliko. Zmaga je res velika. V ponedeljek smo bili po zmagi proti Partizanu čustveno prazni. Skok je bil zelo pomemben. Nasproti nam je stala najboljša skakalna ekipa v EuroCupu. Vsi so garali, igrali eden za drugega. Branilci so pomagali pri skoku. Zole (Zoran Dragić, op. a.) je imel 10 skokov, kar je bilo ključno," je bil razumljivo zadovoljen glavni trener Golemac.

"Zelo sem vesel, da so navijači prepoznali naš trud, vlaganje v vse to. Dajemo res zadnje atome moči. Te tekme, ki smo jih na koncu dobili proti Virtusu, Partizanu in Valencii, so bile proti ekipam, ki imajo večji proračun, boljše posameznike. Pokazali smo, da je nekaj kliknilo med nami. Postali smo dobra 'klapa'," je po zmagi povedal Murić.

Eurocup, skupina B, 17. krog Torek, 29. marec:

Virtus Bologna : Gran Canaria 70:68

Hackett 14, Šengelia 11 (9 sk.); Ennis 19, Balcerowski 12 Ulm : Bursaspor 72:86

Christon 20, Blossomgame 14 (8 sk.); Hayes 25 (11 sk.), Dudzinski 14 Sreda, 30. marec:

Budućnost : JL Bourg 73:75

Cobbs 14, Atić 13, 8 sk., Pery 12; Jones 19, Williams in Julien 12



Cedevita Olimpija : Valencia 82:76

Dragić 17, 10 sk., Blažič 13, Pullen in Murić po 11, Ferrell 10, Omić 9, 10 sk., Auguste 8; Hermannsson 16, Tobey 14, 10 sk., Lopez-Arostegui 13, Rivero in Dubljević po 10



Venezia : Promitheas 81:57

Tonut 16, Sanders 12, Watt 11; Agravanis 22, Simpson 9 Lestvica:

1. Gran Canaria 17 tekem – 12 zmag

2. Valencia 17 - 12

3. Cedevita Olimpija 17 – 11

4. Virtus Bologna 17 – 10

5. Budućnost 17 – 10

6. Venezia 17 – 9

7. Bursaspor 17 – 8

8. Ulm 17 – 7

9. JL Bourg 17 – 7

10. Promitheas 17 – 5

