Lakovič pripeljal slovenskega reprezentanta

Aleksej Nikolić bo do konca sezone igral za Gran Canario. Foto: Vid Ponikvar

Košarkarski klub Gran Canaria je podpisal pogodbo s slovenskim košarkarjem Aleksejem Nikolićem do konca sezone, potem ko se je poškodoval Ferran Bassasa.

Slovenski reprezentant Aleksej Nikolić je v tej sezoni igral za Germani Brescio in v EuroCupu dosegal 6,3 točke, štiri asistence in 1,8 skoka na tekmo, medtem ko je v italijanskem prvenstvu 7,3 točke, 2,3 asistence in 2,2 skoka.

Čeprav sezona v Italiji še ni končana, je dobil zeleno luč, da se priključi Gran Canarii, ki je pred dnevi osvojila EuroCup in si za prihodnjo sezono zagotovila vstopnico za elitno evroligo. Glavni trener Jaka Lakovič je namreč iskal zamenjavo za poškodovanega Ferrana Bassasa in jo dobil v Nikoliću, ki se bo v naslednjih dneh priključil moštvu s Kanarskih otokov.