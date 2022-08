V živo: Dončić že v prvi četrtini 11 točk, a Nemci se ne dajo

Kvalifikacije za SP, drugi del, 2. krog: Nedelja, 28. avgust:

15.00 Nemčija - Slovenija 21:22



V prvi peterki Nikolić, Dončić, Blažić, Čančar in Tobey. #mojtim 🏀🇸🇮💪 pic.twitter.com/RD7eKGHf7V — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 28, 2022

V prvi peterki so tekmo začeli Aleksej Nikolić, Luka Dončić, Jaka Blažić, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Luka je takoj pokazal svojo najlepšo potezo, tako imenovano step back trojko. In to dvakrat. Slovenija je povedla z 8:2. A njegovi soigralci v prvi četrtini niso bili tako natančni in Nemčija je v osmi minuti celo vodila s 15:14. Prvih 10 minut tekme se je vendarle končalo s prednostjo Slovenije z 20:17. Dončić je bil že dvomesten (11 točk).

Slovenija je v četrtek v Celju suvereno premagala Estonijo, za uvrstitev na svetovno prvenstvo naslednje leto v Aziji pa na preostalih petih tekmah drugega dela kvalifikacij potrebuje še vsaj dve zmagi. Na lestvici skupine J sta na prvih dveh mestih Finska in Nemčija, ki imata izkupiček 6-1, Slovenija je pri 5-2, nato pa sledijo Izrael (3-4), Švedska (2-5) in Estonija (2-5).

Za selektorja Aleksandra Sekulića bo to hkrati zadnji test pred začetkom eurobasketa – Slovenija se bo v četrtek ob 17.15 pomerila z Litvo, po katerem bo določil dvanajsterico igralcev, ki bodo zastopali barve Slovenije na EP.