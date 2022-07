Kevin Durant ima nove snubce

Durant še vedno vroča roba

Dogajanje na košarkarski tržnici se je v zadnjih tednih umirilo, a še vedno ostaja eno glavnih vprašanj, kje bo kariero nadaljeval član Brooklyna Kevin Durant. Kot zadnji so se v boj za usluge zvezdnike lige NBA podali še pri Boston Cetlics, ki so po poročanju Adriana Wojnarowskega vzpostavili stik z Brooklynom in začeli pogovore o primeru 12-kratnega udeleženca tekme All Star.

Za usluge ameriškega zvezdnika naj bi se sicer zanimali tudi pri Miami Heat, Phoenix Suns in Toronto Raptors, a nihče izmed naštetih ni pripravljen sprejeti pogojev Brooklyna. V prejšnji sezoni je Durant v povprečju dosegal 29,9 točke, 7,4 skoka in 6,4 asistence na tekmo. Prvak lige NBA v letih 2017 in 2018 naj bi junija pri Netsih zahteval prestop.

Miha Lapornik na Slovaško

28-letni slovenski košarkar Miha Lapornik bo v prihodnji sezoni dres Krke zamenjal za dres slovaškega prvaka Patrioti Levice. Lapornik je kariero začel v Laškem, kjer je igral med letoma 2010 in 2015. Potem se je za eno sezono preselil v dres ljubljanske Olimpije, od tam pa ga je športna pot vodila na tuje. Igral je v Španiji (Bilbao Basket), Romuniji (Cluj), Litvi (Pieno Žvaigždes), pa na Nizozemskem (Heroes Den Bosch) in na Madžarskem (DEAC). Nazadnje je nosil dres novomeške Krke.

Lapornik je od leta 2016 tudi občasni slovenski reprezentant. Do danes je zbral 16 nastopov v dresu članske izbrane vrste.

